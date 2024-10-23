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Posted 23 октября, 01:17

Published 23 октября, 01:17

Modified 23 октября, 01:19

Updated 23 октября, 01:19

Последствия столкновения

Новосибирская S7 отсудила 6,2 млн рублей за столкновение с чайкой

23 октября 2024, 01:17
Фото: AVIAINCIDENT
Последствия столкновения
Новосибирская авиакомпания S7 получила компенсацию в размере более 6,2 миллиона рублей после судебного разбирательства с аэропортом Анадыря. Причиной иска стал инцидент с чайкой.

Самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Владивосток-Анадырь, столкнулся с птицей при заходе на посадку. На борту находились 157 пассажиров и экипаж, никто из них не пострадал. Однако носовая часть воздушного судна получила серьёзные повреждения. В результате этого инцидента компания понесла убытки на сумму 6 230 097 рублей.

ЧайкаЧайка
Чайка. Фото: AVIAINCIDENT

Авиакомпания S7 заключила с «Аэропортами Чукотки» договор на обслуживание, который включал обеспечение орнитологической безопасности полётов. Однако столкновение с чайкой всё же произошло, что стало поводом для иска.

S7 представила расчёты убытков, среди которых были затраты на ремонт самолета, обслуживание рейса, топливо и проживание пассажиров в гостинице. Аэропорт Анадыря пытался оспорить требования, утверждая, что не мог полностью контролировать полёт птиц. Тем не менее, суд постановил, что ответственность за инцидент лежит на наземных службах аэропорта, и обязал аэропорт выплатить компенсацию в полном объёме.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Рейс#S7#Инцидент#Авиакомпания#Расходы
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