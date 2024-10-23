Новосибирская S7 отсудила 6,2 млн рублей за столкновение с чайкой

Posted 23 октября, 01:17
Published 23 октября, 01:17
Modified 23 октября, 01:19
Updated 23 октября, 01:19
Самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Владивосток-Анадырь, столкнулся с птицей при заходе на посадку. На борту находились 157 пассажиров и экипаж, никто из них не пострадал. Однако носовая часть воздушного судна получила серьёзные повреждения. В результате этого инцидента компания понесла убытки на сумму 6 230 097 рублей.
Авиакомпания S7 заключила с «Аэропортами Чукотки» договор на обслуживание, который включал обеспечение орнитологической безопасности полётов. Однако столкновение с чайкой всё же произошло, что стало поводом для иска.
S7 представила расчёты убытков, среди которых были затраты на ремонт самолета, обслуживание рейса, топливо и проживание пассажиров в гостинице. Аэропорт Анадыря пытался оспорить требования, утверждая, что не мог полностью контролировать полёт птиц. Тем не менее, суд постановил, что ответственность за инцидент лежит на наземных службах аэропорта, и обязал аэропорт выплатить компенсацию в полном объёме.