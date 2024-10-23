Новосибирская S7 отсудила 6,2 млн рублей за столкновение с чайкой

S7 представила расчёты убытков, среди которых были затраты на ремонт самолета, обслуживание рейса, топливо и проживание пассажиров в гостинице. Аэропорт Анадыря пытался оспорить требования, утверждая, что не мог полностью контролировать полёт птиц. Тем не менее, суд постановил, что ответственность за инцидент лежит на наземных службах аэропорта, и обязал аэропорт выплатить компенсацию в полном объёме.