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Posted 23 октября, 01:04

Published 23 октября, 01:04

Modified 23 октября, 01:06

Updated 23 октября, 01:06

Неофициальное трудоустройство

Новосибирские компании оштрафовали за неофициальное трудоустройство

23 октября 2024, 01:04
Фото: 1MI
Неофициальное трудоустройство
Прокуратура Ордынского района выявила факты неофициального трудоустройства в трех организациях, где сотрудники работали без заключения трудовых договоров, сообщили в надзорном ведомстве.

В результате проверки, проведённой прокуратурой, установлено, что руководители данных предприятий привлекали граждан к работе без необходимого оформления. Это является прямым нарушением трудового законодательства, так как отсутствие трудового договора лишает работников не только прав на социальные гарантии, но и прав на официальную зарплату, отпускные, оплату больничных и пенсионные отчисления.

Прокурор Ордынского района оперативно отреагировал на данные нарушения и внёс руководителям организаций представления об устранении нарушений. По результатам рассмотрения данных представлений, все работники были официально трудоустроены.

Руководителей предприятий также привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей наказание за уклонение от оформления трудового договора. Каждый руководитель получил штраф в размере 25 тысяч рублей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Бюджет#Штрафы#Прокуратура#Нарушения
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