Новосибирские компании оштрафовали за неофициальное трудоустройство

Posted 23 октября, 01:04
Published 23 октября, 01:04
Modified 23 октября, 01:06
Updated 23 октября, 01:06
В результате проверки, проведённой прокуратурой, установлено, что руководители данных предприятий привлекали граждан к работе без необходимого оформления. Это является прямым нарушением трудового законодательства, так как отсутствие трудового договора лишает работников не только прав на социальные гарантии, но и прав на официальную зарплату, отпускные, оплату больничных и пенсионные отчисления.
Прокурор Ордынского района оперативно отреагировал на данные нарушения и внёс руководителям организаций представления об устранении нарушений. По результатам рассмотрения данных представлений, все работники были официально трудоустроены.
Руководителей предприятий также привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей наказание за уклонение от оформления трудового договора. Каждый руководитель получил штраф в размере 25 тысяч рублей.