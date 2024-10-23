Новосибирские компании оштрафовали за неофициальное трудоустройство

В результате проверки, проведённой прокуратурой, установлено, что руководители данных предприятий привлекали граждан к работе без необходимого оформления. Это является прямым нарушением трудового законодательства, так как отсутствие трудового договора лишает работников не только прав на социальные гарантии, но и прав на официальную зарплату, отпускные, оплату больничных и пенсионные отчисления.