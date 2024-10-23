Новосибирских полицейских обвинили в избиении подростка — подробности скандала

В ответ на обвинения в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что полицейские применили физическую силу в отношении «злоумышленника», который, по их словам, находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на требования остановиться. Однако Алла заявила, что никакое медосвидетельствование не проводилось в ее присутствии, что нарушает закон.