Новосибирских полицейских обвинили в избиении подростка — подробности скандала

Posted 23 октября 2024, 09:03
Published 23 октября 2024, 09:03
Modified 23 октября 2024, 09:05
Updated 23 октября 2024, 09:05
По словам Аллы*, матери подростка, 18 октября парень решил прокатиться с друзьями на машине в селе Абрамово. У юноши не было водительских прав, однако он не испугался возможных последствий и продолжил движение. Вскоре экипаж ДПС потребовал остановиться. В ответ на это подросток только усилил нажим на газ, что привело к погоне, сообщают «Вести.Новосибирск».
Согласно рассказам потерпевшего, в какой-то момент его машина съехала в кювет. А инспекторы якобы выдернули его из машины и начали бить по лицу. Мать утверждает, что после избиения инспекторы приказали сыну соврать, что он просто упал и ударился о щебенку.
После инцидента Алла обратилась во все возможные инстанции, включая полицию, местную администрацию, главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и приемную президента. В своих заявлениях она указала имена инспекторов, которых считает виновными в избиении ее сына.
В ответ на обвинения в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что полицейские применили физическую силу в отношении «злоумышленника», который, по их словам, находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на требования остановиться. Однако Алла заявила, что никакое медосвидетельствование не проводилось в ее присутствии, что нарушает закон.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, оценивая все обстоятельства инцидента и действия как стражей порядка, так и родителей подростка.
*имена героев материала изменены