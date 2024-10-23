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Posted 23 октября 2024, 09:03

Published 23 октября 2024, 09:03

Modified 23 октября 2024, 09:05

Updated 23 октября 2024, 09:05

Инцидент в Куйбышевском районе

Новосибирских полицейских обвинили в избиении подростка — подробности скандала

23 октября 2024, 09:03
Фото: 1MI. Инцидент в Куйбышевском районе

Новосибирских полицейских обвинили в избиении пьяного подростка на авто

В Куйбышевском районе Новосибирской области произошел инцидент, который вызвал общественный резонанс и привлек внимание правоохранительных органов. Мать 15-летнего подростка, Артема*, заявила о том, что ее сына жестоко избили сотрудники ДПС.

По словам Аллы*, матери подростка, 18 октября парень решил прокатиться с друзьями на машине в селе Абрамово. У юноши не было водительских прав, однако он не испугался возможных последствий и продолжил движение. Вскоре экипаж ДПС потребовал остановиться. В ответ на это подросток только усилил нажим на газ, что привело к погоне, сообщают «Вести.Новосибирск».

Согласно рассказам потерпевшего, в какой-то момент его машина съехала в кювет. А инспекторы якобы выдернули его из машины и начали бить по лицу. Мать утверждает, что после избиения инспекторы приказали сыну соврать, что он просто упал и ударился о щебенку.

После инцидента Алла обратилась во все возможные инстанции, включая полицию, местную администрацию, главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и приемную президента. В своих заявлениях она указала имена инспекторов, которых считает виновными в избиении ее сына.

В ответ на обвинения в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что полицейские применили физическую силу в отношении «злоумышленника», который, по их словам, находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на требования остановиться. Однако Алла заявила, что никакое медосвидетельствование не проводилось в ее присутствии, что нарушает закон.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, оценивая все обстоятельства инцидента и действия как стражей порядка, так и родителей подростка.

*имена героев материала изменены

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