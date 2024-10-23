Новые тарифы на коммунальные услуги: что ждет Новосибирскую область в 2025 году

Posted 23 октября, 01:53
Published 23 октября, 01:53
Modified 23 октября, 01:55
Updated 23 октября, 01:55
По предварительным данным, в 2025 году в Новосибирской области коммунальные тарифы будут увеличены с 1 июля. Наибольший рост ожидается в ценах на электроэнергию — на 12,6%, а также на газ — на 10,3%. В частности, для предприятий ЖКХ и энергетических компаний рост будет еще выше, чтобы покрыть налоговые нагрузки и финансирование государственных программ по газификации. Это становится ясно из проекта бюджета РФ на 2025–2027 годы, который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.
Правительство связывает такой резкий скачок цен с необходимостью реализации важных инфраструктурных проектов и расширения социальной газификации регионов. В ближайшие годы, согласно прогнозу, ожидается более умеренный рост тарифов. В 2026 году коммунальные платежи повысятся на 5,4%, а в 2027 году — на 4,8%, что вернет тарифы к исторически привычным уровням.
Повышение коммунальных тарифов — не новость для жителей Новосибирска. Например, с 1 июля 2024 года уже произошло увеличение стоимости коммунальных услуг на 12,7%. Для сравнения, в 2023 году тарифы были повышены дважды — сначала на 4%, а затем на 9%.
Стоимость отдельных коммунальных услуг за последние несколько лет значительно выросла. Так, с 2021 по 2024 год цена за один кубометр горячей воды увеличилась на 48%, киловатт-час электроэнергии подорожал на 25%, а стоимость 1 гигакалории тепла выросла на 39,5%. Подобные изменения вызвали недовольство населения, и в феврале 2023 года новосибирцы даже выходили на митинг против увеличения тарифов ЖКХ.
Несмотря на очевидные финансовые сложности, связанные с ростом тарифов, власти региона и страны считают это повышение необходимым шагом для обеспечения стабильной работы коммунальной инфраструктуры и завершения инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики и газоснабжения. Предполагается, что к 2026–2027 годам темпы роста тарифов вернутся к более сдержанным значениям, которые будут меньше уровня инфляции.