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Posted 23 октября, 01:53

Published 23 октября, 01:53

Modified 23 октября, 01:55

Updated 23 октября, 01:55

Тарифы могут вырасти на 12%

Новые тарифы на коммунальные услуги: что ждет Новосибирскую область в 2025 году

23 октября 2024, 01:53
Фото: 1MI
Тарифы могут вырасти на 12%

Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области могут вырасти на 12%

С середины 2025 года жителей Новосибирской области может ждать значительное увеличение платы за коммунальные услуги — в среднем на 11,9%. Это повышение станет одним из самых ощутимых за последние годы. Точные тарифные ставки будут утверждены правительством России в ноябре.

Рекордное повышение: причины

По предварительным данным, в 2025 году в Новосибирской области коммунальные тарифы будут увеличены с 1 июля. Наибольший рост ожидается в ценах на электроэнергию — на 12,6%, а также на газ — на 10,3%. В частности, для предприятий ЖКХ и энергетических компаний рост будет еще выше, чтобы покрыть налоговые нагрузки и финансирование государственных программ по газификации. Это становится ясно из проекта бюджета РФ на 2025–2027 годы, который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Правительство связывает такой резкий скачок цен с необходимостью реализации важных инфраструктурных проектов и расширения социальной газификации регионов. В ближайшие годы, согласно прогнозу, ожидается более умеренный рост тарифов. В 2026 году коммунальные платежи повысятся на 5,4%, а в 2027 году — на 4,8%, что вернет тарифы к исторически привычным уровням.

Статистика роста тарифов за последние годы

Повышение коммунальных тарифов — не новость для жителей Новосибирска. Например, с 1 июля 2024 года уже произошло увеличение стоимости коммунальных услуг на 12,7%. Для сравнения, в 2023 году тарифы были повышены дважды — сначала на 4%, а затем на 9%.

Стоимость отдельных коммунальных услуг за последние несколько лет значительно выросла. Так, с 2021 по 2024 год цена за один кубометр горячей воды увеличилась на 48%, киловатт-час электроэнергии подорожал на 25%, а стоимость 1 гигакалории тепла выросла на 39,5%. Подобные изменения вызвали недовольство населения, и в феврале 2023 года новосибирцы даже выходили на митинг против увеличения тарифов ЖКХ.

Перспективы на 2025 год

Несмотря на очевидные финансовые сложности, связанные с ростом тарифов, власти региона и страны считают это повышение необходимым шагом для обеспечения стабильной работы коммунальной инфраструктуры и завершения инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики и газоснабжения. Предполагается, что к 2026–2027 годам темпы роста тарифов вернутся к более сдержанным значениям, которые будут меньше уровня инфляции.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Инфляция#Газ#Тарифы#Коммунальные услуги#Электроэнергия
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