Новые тарифы на коммунальные услуги: что ждет Новосибирскую область в 2025 году

По предварительным данным, в 2025 году в Новосибирской области коммунальные тарифы будут увеличены с 1 июля. Наибольший рост ожидается в ценах на электроэнергию — на 12,6%, а также на газ — на 10,3%. В частности, для предприятий ЖКХ и энергетических компаний рост будет еще выше, чтобы покрыть налоговые нагрузки и финансирование государственных программ по газификации. Это становится ясно из проекта бюджета РФ на 2025–2027 годы, который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.