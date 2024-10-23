Новые трамваи №13 сняли с маршрута: в «ГЭТ» отказываются говорить со СМИ

Posted 23 октября, 08:09
Published 23 октября, 08:09
Modified 23 октября, 08:11
Updated 23 октября, 08:11
Несколько дней горожане не замечают новых красно-черных трамваев. Предполагается, что их сняли с рейса. Правда, узнать действительно ли так, почему это произошло и на какой срок исчезли трамваи журналисту Atas.Info не удалось.
В «ГорЭлектроТранспорте» общаться с корреспондентом не стали, несмотря на требования закона о «О средствах массовой информации».
Согласно закону «О средствах массовой информации» представители госорганов и местного самоуправления, организаций и общественных объединений, а также их должностные лица обязаны отвечать на запросы информации от журналистов. «Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме», — сказано в документе.
«На устные запросы не отвечаем», — ответили в «ГЭТ».
Новые трамваи вышли на маршрут 9 октября. Они привлекли внимание новосибирцев своей стильной внешностью и инновационными характеристиками. По сравнению с предыдущими моделями, новые вагоны стали на метр длиннее и получили четыре двери вместо трех, что значительно улучшает доступность для пассажиров. Кроме того, они были оснащены пандусом для маломобильных граждан, современным эргономичным дизайном, кондиционерами как в салоне, так и в кабине водителя, а также усиленной системой отопления.