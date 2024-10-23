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Posted 23 октября, 08:09

Published 23 октября, 08:09

Modified 23 октября, 08:11

Updated 23 октября, 08:11

Новый трамвай

Новые трамваи №13 сняли с маршрута: в «ГЭТ» отказываются говорить со СМИ

23 октября 2024, 08:09
Фото: Новосибирские железные дороги
Новый трамвай

Новые трамваи №13 в Новосибирске сняли с маршрута спустя две недели

Жители Новосибирска заметили, что с улиц города пропали новые трамваи на маршруте №13, которые начали курсировать чуть больше недели назад. В «ГорЭлектроТранспорте» редакции Atas.Info отказались ответить не запрос.

Несколько дней горожане не замечают новых красно-черных трамваев. Предполагается, что их сняли с рейса. Правда, узнать действительно ли так, почему это произошло и на какой срок исчезли трамваи журналисту Atas.Info не удалось.

В «ГорЭлектроТранспорте» общаться с корреспондентом не стали, несмотря на требования закона о «О средствах массовой информации».

Согласно закону «О средствах массовой информации» представители госорганов и местного самоуправления, организаций и общественных объединений, а также их должностные лица обязаны отвечать на запросы информации от журналистов. «Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме», — сказано в документе.

«На устные запросы не отвечаем», — ответили в «ГЭТ».

Новые трамваи вышли на маршрут 9 октября. Они привлекли внимание новосибирцев своей стильной внешностью и инновационными характеристиками. По сравнению с предыдущими моделями, новые вагоны стали на метр длиннее и получили четыре двери вместо трех, что значительно улучшает доступность для пассажиров. Кроме того, они были оснащены пандусом для маломобильных граждан, современным эргономичным дизайном, кондиционерами как в салоне, так и в кабине водителя, а также усиленной системой отопления.

Легендарный трамвай №13 осовременился — на маршруты вышли новые вагоны
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Трамваи#Горэлектротранспорт#Закон о СМИ
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