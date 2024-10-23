Новые трамваи №13 сняли с маршрута: в «ГЭТ» отказываются говорить со СМИ

Новые трамваи вышли на маршрут 9 октября. Они привлекли внимание новосибирцев своей стильной внешностью и инновационными характеристиками. По сравнению с предыдущими моделями, новые вагоны стали на метр длиннее и получили четыре двери вместо трех, что значительно улучшает доступность для пассажиров. Кроме того, они были оснащены пандусом для маломобильных граждан, современным эргономичным дизайном, кондиционерами как в салоне, так и в кабине водителя, а также усиленной системой отопления.