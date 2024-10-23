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Posted 23 октября, 07:07

Published 23 октября, 07:07

Modified 23 октября, 07:16

Updated 23 октября, 07:16

Владимир Фалилеев

Осужденный экс-прокурор Новосибирской области подал кассационную жалобу

23 октября 2024, 07:07
Фото: ГУФСИН
Владимир Фалилеев
Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, осужденный на 9,5 лет лишения свободы за получение взяток, подал кассационную жалобу. Он и его защита настаивают на отмене вынесенного приговора, утверждая, что в действиях Фалилеева отсутствует состав преступления.

Согласно материалам следствия, в период с 2015 по 2018 год Владимир Фалилеев, возглавлявший прокуратуру региона, неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения и услуги от предпринимателя Олега Ярового. Общая сумма взяток составила около 11 млн рублей. В обмен на это Фалилеев оказывал Яровому содействие в снятии проверок с его бизнеса и покровительствовал коммерческой деятельности бизнесмена.

Взятки были не только в виде денег. Так, предприниматель оплачивал лечение дочери Фалилеева в клинике Германии, помог его зятю с покупкой недвижимости и покрывал расходы на аренду парковки для личного автомобиля бывшего прокурора. Также Яровой оплатил охотничью экипировку стоимостью 450 тыс. рублей.

В январе 2024 года Ленинский районный суд города Барнаула признал Владимира Фалилеева виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-прокурор был оштрафован на 5,7 млн рублей и лишен чина госсоветника юстиции и звания «Заслуженный работник прокуратуры». Однако в мае того же года по апелляции прокуратуры срок наказания был увеличен до 9,5 лет, а размер штрафа вырос до 22 млн рублей.

Адвокат Владимира Фалилеева, Антонина Бартенева, направила кассационную жалобу в 8-й кассационный суд, расположенный в Кемерово. В своем заявлении защита просит признать приговор недействительным и оправдать подзащитного, сообщает «Коммерсант».

С февраля 2024 года Владимир Фалилеев находится в исправительной колонии строгого режима в Иркутской области, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

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