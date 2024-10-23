Осужденный экс-прокурор Новосибирской области подал кассационную жалобу

Posted 23 октября, 07:07
Published 23 октября, 07:07
Modified 23 октября, 07:16
Updated 23 октября, 07:16
Согласно материалам следствия, в период с 2015 по 2018 год Владимир Фалилеев, возглавлявший прокуратуру региона, неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения и услуги от предпринимателя Олега Ярового. Общая сумма взяток составила около 11 млн рублей. В обмен на это Фалилеев оказывал Яровому содействие в снятии проверок с его бизнеса и покровительствовал коммерческой деятельности бизнесмена.
Взятки были не только в виде денег. Так, предприниматель оплачивал лечение дочери Фалилеева в клинике Германии, помог его зятю с покупкой недвижимости и покрывал расходы на аренду парковки для личного автомобиля бывшего прокурора. Также Яровой оплатил охотничью экипировку стоимостью 450 тыс. рублей.
В январе 2024 года Ленинский районный суд города Барнаула признал Владимира Фалилеева виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-прокурор был оштрафован на 5,7 млн рублей и лишен чина госсоветника юстиции и звания «Заслуженный работник прокуратуры». Однако в мае того же года по апелляции прокуратуры срок наказания был увеличен до 9,5 лет, а размер штрафа вырос до 22 млн рублей.
Адвокат Владимира Фалилеева, Антонина Бартенева, направила кассационную жалобу в 8-й кассационный суд, расположенный в Кемерово. В своем заявлении защита просит признать приговор недействительным и оправдать подзащитного, сообщает «Коммерсант».
С февраля 2024 года Владимир Фалилеев находится в исправительной колонии строгого режима в Иркутской области, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.