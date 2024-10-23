Осужденный экс-прокурор Новосибирской области подал кассационную жалобу

В январе 2024 года Ленинский районный суд города Барнаула признал Владимира Фалилеева виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-прокурор был оштрафован на 5,7 млн рублей и лишен чина госсоветника юстиции и звания «Заслуженный работник прокуратуры». Однако в мае того же года по апелляции прокуратуры срок наказания был увеличен до 9,5 лет, а размер штрафа вырос до 22 млн рублей.