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Posted 23 октября, 04:26

Published 23 октября, 04:26

Modified 23 октября, 04:28

Updated 23 октября, 04:28

Место ДТП

Пенсионер и подросток пострадали в ДТП в Новосибирске

23 октября 2024, 04:26
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Место ДТП
Вечером 22 октября в Новосибирске произошло два дорожных происшествия с участием пешеходов на нерегулируемых переходах. В результате оба пострадавших — 87-летний пенсионер и 17-летний подросток — были доставлены в больницы.

Первый инцидент произошёл около 17 часов вечера на улице Сакко и Ванцетти. Водитель автомобиля Honda Civic сбил 87-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионера доставили в лечебное учреждение, где врачи выясняют степень его травм.

ДТП с подросткомДТП с подростком
ДТП с подросткомДТП с подростком
ДТП с подросткомДТП с подростком
ДТП с подростком. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Второе ДТП случилось спустя несколько часов, около 21:00, на улице Фадеева. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 сбил 17-летнего подростка, также пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу. Юноша был срочно госпитализирован, состояние его здоровья пока уточняется.

ДТП с пенсионеромДТП с пенсионером
ДТП с пенсионеромДТП с пенсионером
ДТП с пенсионером. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В обоих случаях на места аварий прибыли сотрудники ДПС, которые сейчас устанавливают все обстоятельства происшествий. Причины наездов пока не разглашаются.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Подросток#Пенсионер#Пешеходы
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