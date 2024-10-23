Пенсионер и подросток пострадали в ДТП в Новосибирске

Posted 23 октября, 04:26
Published 23 октября, 04:26
Modified 23 октября, 04:28
Updated 23 октября, 04:28
Первый инцидент произошёл около 17 часов вечера на улице Сакко и Ванцетти. Водитель автомобиля Honda Civic сбил 87-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионера доставили в лечебное учреждение, где врачи выясняют степень его травм.
Второе ДТП случилось спустя несколько часов, около 21:00, на улице Фадеева. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 сбил 17-летнего подростка, также пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу. Юноша был срочно госпитализирован, состояние его здоровья пока уточняется.
В обоих случаях на места аварий прибыли сотрудники ДПС, которые сейчас устанавливают все обстоятельства происшествий. Причины наездов пока не разглашаются.