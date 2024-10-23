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Posted 23 октября, 11:07

Published 23 октября, 11:07

Modified 23 октября, 11:09

Updated 23 октября, 11:09

Водитель погиб

Пенсионер на ВАЗе перевернулся и погиб в Новосибирской области

23 октября 2024, 11:07
Фото: ГАИ
Водитель погиб
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП с пенсионером, подробности дали в ГАИ.

Все произошло днем в Карасукском районе. Из деревни Демидовка в сторону деревни Студеново ехал 67-летний водитель. Он управлял автомобилем ВАЗ.

При неизвестных обстоятельствах мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, а затем машина опрокинулась. Пенсионер погиб на месте, не дождавшись скорой помощи.

Фото: ГАИ

Под Новосибирском также разбился владелец СТО. Он погиб вместе с пассажиром. Мужчина повторил судьбу своего младшего брата.

Пенсионер и подросток пострадали в ДТП в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Трагедия#18+#Карасукский район
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