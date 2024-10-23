Пенсионер на ВАЗе перевернулся и погиб в Новосибирской области

Posted 23 октября, 11:07
Published 23 октября, 11:07
Modified 23 октября, 11:09
Updated 23 октября, 11:09
Все произошло днем в Карасукском районе. Из деревни Демидовка в сторону деревни Студеново ехал 67-летний водитель. Он управлял автомобилем ВАЗ.
При неизвестных обстоятельствах мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, а затем машина опрокинулась. Пенсионер погиб на месте, не дождавшись скорой помощи.
Под Новосибирском также разбился владелец СТО. Он погиб вместе с пассажиром. Мужчина повторил судьбу своего младшего брата.