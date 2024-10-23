По итогам 9 месяцев прибыль страховой компании «Югория» выросла в 2 раза

Как отметил генеральный директор Олег Овсяницкий, «Югория» активно увеличивает свой агентский портфель, внедряя новые услуги для своих партнеров, число которых уже приблизилось к 12 тысячам. Он подчеркнул, что компания перестает быть исключительно региональным игроком: страховые услуги, которые традиционно были популярны на Урале и в Сибири, стали востребованными также в Москве, Санкт-Петербурге и центральной части России, где рост бизнеса составил 123%.