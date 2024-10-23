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Posted 23 октября, 06:50

Published 23 октября, 06:50

Modified 23 октября, 06:57

Updated 23 октября, 06:57

По итогам 9 месяцев прибыль страховой компании «Югория» выросла в 2 раза

По итогам 9 месяцев прибыль страховой компании «Югория» выросла в 2 раза

23 октября 2024, 06:50
Фото: 1MI
По итогам девяти месяцев 2024 года АО «ГСК „Югория“ отмечает значительный рост основных финансовых показателей. Чистая прибыль фирмы выросла на 88%, составив 3,1 миллиарда рублей, в то время как общий объем собранных страховых премий достиг 26,7 миллиарда рублей.

Собственный капитал компании увеличился на 19% и достиг 14,6 миллиарда рублей, что обеспечило уровень доходности на акционерный капитал (ROE) в 29,5%. Суммарные активы компании составили 49,6 миллиарда рублей.

За указанный период «Югория» выплатила свыше 12,9 миллиарда рублей, урегулировав более 100 тысяч страховых случаев. Среди значительных выплат выделяется сумма в 190 миллионов рублей судовладельцу за утраченное грузовое судно, сообщает ТАСС.

«Югория» продолжает расширять свои позиции в области корпоративного страхования, заключив в 2024 году контракты с крупнейшими лизинговыми предприятиями, что обусловило высокий темп роста на уровне 167%. На сегодняшний день «Югория» выступает партнером таких лизинговых компаний, как CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и др.

Сотрудничество с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) значительно увеличило возможности взаимодействия с автодилерами и укрепило позиции компании на рынке автострахования. «Югория» работает с 540 автодилерами по всей стране.

Как отметил генеральный директор Олег Овсяницкий, «Югория» активно увеличивает свой агентский портфель, внедряя новые услуги для своих партнеров, число которых уже приблизилось к 12 тысячам. Он подчеркнул, что компания перестает быть исключительно региональным игроком: страховые услуги, которые традиционно были популярны на Урале и в Сибири, стали востребованными также в Москве, Санкт-Петербурге и центральной части России, где рост бизнеса составил 123%.

#Общество
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