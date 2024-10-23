Последний урожай: новосибирцы закрывают грибной сезон-2024 — смотрим фото улова

Posted 22 октября, 22:11
Published 22 октября, 22:11
Modified 22 октября, 22:11
Updated 22 октября, 22:11
Кажется, в лесах Новосибирской области грибникам больше ловить нечего. Любители тихой охоты насобирали последний в этом году урожай. Один из новосибирцев поделился фотографиями чистеньких лисичек в группе «Грибная академия» VK.
По словам мужчины, такой улов ему удалось насобирать 22 октября в Караканском бору. На фоне грибов видно выпавший снег.
«Бор пока в раздумьях по поводу зимнего отдыха, то укрывается белым одеялом, то сбрасывает его. Вот на снежных прогалинах и закрывал сегодня сезон. Слой последних лисичек этого года идёт потихоньку. Не богато, но и этому угощенью был рад», — написал грибник.
Лисички также еще можно собрать в Сузунском бору. Небольшим уловом поделился другой новосибирец. Он также успел собрать бруснику.
«Ягода вот-вот осыпется», — отметил мужчина.
Грибы даже удается собрать тем, кто не собирался выходить на тихую охоту. Жительница Новосибирской области нашла белые грибы, грузди и сыроежки во время прогулки. Правда, место, где женщине удалось их собрать, она не раскрывает.
Еще несколько фото из Караканского бора, где еще встречаются белые грибы.
Некоторые готовы собирать даже старые грибы. Один из грибников опубликовал фото замерзших опят, но отметил, что ножки вполне езе свежие и пригодные к употреблению. Правда, сам собирать их не стал.
«Оставили на месте, ведь важен не результат, а процесс. Завершили сезон. Нагулялись по лесу 11 километров, надышались запахом осенней листвы, насмотрелись картин осеннего леса, готового полностью к зиме. Встретили еще троих людей в лесу, таких же фанатов природы. Коту травы нарвали, он сказал спасибо», — отметил грибник.
А те, кто уже не готов собирать остатки грибного урожая, наслаждаются сбором ягоды. Новосибирцам еще удается собрать несколько маленьких ведерок брусники.
«Ягодный сезон закрыл, грибной пока еще под вопросом. Еще нынешних второслойных опят в руках не держал! Только вот сомнения, будут ли?», — написал грибник.
Фото сделано в Караканском бору.
Следующий грибной сезон ожидает жителей Новосибирской области не ранее апреля 2024 года. Пока посмотрите, что собирали сибиряки в этом сезоне.