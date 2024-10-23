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Posted 22 октября, 22:11

Published 22 октября, 22:11

Modified 22 октября, 22:11

Updated 22 октября, 22:11

Грибы в Новосибирской области

Последний урожай: новосибирцы закрывают грибной сезон-2024 — смотрим фото улова

22 октября 2024, 22:11
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info
Грибы в Новосибирской области

Новосибирцы закрыли грибной сезон-2024

В Новосибирской области собирают последние грибы. Жители ргиона активно делятся фотографиями своего улова в соцсетях.

Кажется, в лесах Новосибирской области грибникам больше ловить нечего. Любители тихой охоты насобирали последний в этом году урожай. Один из новосибирцев поделился фотографиями чистеньких лисичек в группе «Грибная академия» VK.

По словам мужчины, такой улов ему удалось насобирать 22 октября в Караканском бору. На фоне грибов видно выпавший снег.

«Бор пока в раздумьях по поводу зимнего отдыха, то укрывается белым одеялом, то сбрасывает его. Вот на снежных прогалинах и закрывал сегодня сезон. Слой последних лисичек этого года идёт потихоньку. Не богато, но и этому угощенью был рад», — написал грибник.
Лисички в Караканском боруЛисички в Караканском бору
Лисички в Караканском боруЛисички в Караканском бору
Лисички в Караканском боруЛисички в Караканском бору
Лисички в Караканском бору. Фото: VK / Грибная академия

Лисички также еще можно собрать в Сузунском бору. Небольшим уловом поделился другой новосибирец. Он также успел собрать бруснику.

«Ягода вот-вот осыпется», — отметил мужчина.
Лисички в Сузунском боруЛисички в Сузунском бору
Лисички в Сузунском бору. Фото: VK / Грибная академия

Грибы даже удается собрать тем, кто не собирался выходить на тихую охоту. Жительница Новосибирской области нашла белые грибы, грузди и сыроежки во время прогулки. Правда, место, где женщине удалось их собрать, она не раскрывает.

Улов после прогулкиУлов после прогулки
Улов после прогулкиУлов после прогулки
Улов после прогулки. Фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО

Еще несколько фото из Караканского бора, где еще встречаются белые грибы.

Несколько грибов в КараканеНесколько грибов в Каракане
Несколько грибов в КараканеНесколько грибов в Каракане
Несколько грибов в Каракане. Фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО

Некоторые готовы собирать даже старые грибы. Один из грибников опубликовал фото замерзших опят, но отметил, что ножки вполне езе свежие и пригодные к употреблению. Правда, сам собирать их не стал.

«Оставили на месте, ведь важен не результат, а процесс. Завершили сезон. Нагулялись по лесу 11 километров, надышались запахом осенней листвы, насмотрелись картин осеннего леса, готового полностью к зиме. Встретили еще троих людей в лесу, таких же фанатов природы. Коту травы нарвали, он сказал спасибо», — отметил грибник.
Замерзшие опятаЗамерзшие опята
Замерзшие опятаЗамерзшие опята
Замерзшие опята. Фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО

А те, кто уже не готов собирать остатки грибного урожая, наслаждаются сбором ягоды. Новосибирцам еще удается собрать несколько маленьких ведерок брусники.

«Ягодный сезон закрыл, грибной пока еще под вопросом. Еще нынешних второслойных опят в руках не держал! Только вот сомнения, будут ли?», — написал грибник.

Фото сделано в Караканском бору.

Брусника в Караканском боруБрусника в Караканском бору
Брусника в Караканском боруБрусника в Караканском бору
Брусника в Караканском бору. Фото: VK / Грибная академия

Следующий грибной сезон ожидает жителей Новосибирской области не ранее апреля 2024 года. Пока посмотрите, что собирали сибиряки в этом сезоне.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Грибы#Лес#Тихая охота#Грибной сезон#Лисички
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