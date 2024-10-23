atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 05:10

Published 23 октября, 05:10

Modified 23 октября, 05:38

Updated 23 октября, 05:38

Краеведы называют такие павильоны уникальными для Новосибирска

Ради типового павильона власти согласились уничтожить мозаику времен СССР

23 октября 2024, 05:10
Фото: Полина Жиголкина. vk.com/ur_mermaid
Краеведы называют такие павильоны уникальными для Новосибирска

Остановку с уникальной советской мозаикой снесут в Новосибирске

Артефакт советской эпохи не соответствует современным техническим требованиям, сообщили в мэрии.

Павильон для пассажиров общественного транспорта на остановке «Строительная» в Кировском районе Новосибирска снесут в рамках комплексного ремонта улицы Мира. Как пояснили в мэрии, он не вписывается в типовые требования к остановочным павильонам, которые разработаны в муниципалитете. Кроме того, бетонная конструкция имеет дефекты.

«Дефекты не в остановке. Можно же не использовать её как остановку, пусть будет арт-объект», — комментирует гражданская активистка Елена Гавровская.

Сооружение, построенное в 80-х годах прошлого века, по сути является историческим архитектурным наследием, образцом советского модернизма. Предположительно, павильон был построен силами завода крупнопанельного домостроения № 6, производственные здания которого находились напротив остановки.

В бывших заводских зданиях и цехах сейчас расположены различные коммерческие компании, но сохранилось большое мозаичное панно на одном из строений. Судя по схематическому изображению башенных кранов, оно посвящено советским строителям. Охранного статуса мозаика не имеет.

Такую мозаику можно увидеть недалеко от остановки «Строительная»Такую мозаику можно увидеть недалеко от остановки «Строительная»
Такую мозаику можно увидеть недалеко от остановки «Строительная». Фото: t.me/your_khrush

Остановочный павильон, который хотят уничтожить и заменить на типовой — один из трех оставшихся мозаичных павильонов такого типа в городе. Судьба одного из них, на проспекте Строителей в Академгородке, складывается удачно. Энтузиасты отмыли его от грязи и рекламных объявлений и восстановили историю его создания.

«Результат — чистая, прекрасно сохранившаяся мозаика остановочного павильона, которую можно по праву уже назвать уникальной — таких в Новосибирске практически не осталось. А как действующая остановка городского транспорта — вообще единственный экземпляр», — считает сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.

Еще один мозаичный павильон медленно разрушается в районе поселка Краснообск. После реконструкции дороги он потерял актуальность, но местные любители истории хотят его восстановить. Всего в Краснообске было четыре таких остановки, их автор тот же, что и павильона в Академгородке, почетный архитектор России Сергей Григорьев.

По прямому назначению этот павильон уже не используетсяПо прямому назначению этот павильон уже не используется
По прямому назначению этот павильон уже не используется. Фото: Яндекс.Карты

Но в 2017 году три краснообских павильона снесли, сейчас их фрагменты лежат на свалке у поселка. Восстановлению, при всем желании, они уже не подлежат.

Так сейчас выглядят остатки трех мозаичных павильонов в КраснообскеТак сейчас выглядят остатки трех мозаичных павильонов в Краснообске
Так сейчас выглядят остатки трех мозаичных павильонов в КраснообскеТак сейчас выглядят остатки трех мозаичных павильонов в Краснообске
Так сейчас выглядят остатки трех мозаичных павильонов в Краснообске. Фото: Валерий Котельников

Еще одни интересные мозаичные рельефы под называнием «Мир» на заборе Речкуновского санатория тоже практически утрачены. Их автор точно не известен, предположительно это известный художник-монументалист Юрий Катаев. Психоделичные символические изображения эксперты научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области посчитали выполненными «на низком художественном и эстетическом уровне». Заявка на придание этой мозаике статуса объекта культурного наследия была отклонена.

Туманна и судьба мозаичных панно работы Василия Кирьянова, которые мастер сделал для размещения на фасаде ДК «Строитель» (сейчас концертный зал «Евразия»). Эксперты одобрили план снятия монументальных картин и размещения их после реставрации на отдельно стоящем пилоне рядом со зданием. Однако многие краеведы и архитекторы считают подобный подход варварством. Мозаики — неотъемлемая часть строения, специально для которого они создавались.

Впрочем, есть и положительные примеры отношения к историческим объектам. Мозаичное панно «Покорители Оби», созданное Владимиром Соколом, и установленное в районе ОбьГЭС, хоть и не признали объектом культурного наследия, однако муниципалитет взял его на баланс и теперь его будут поддерживать в достойном состоянии за счет городского бюджета.

Во вторник, 22 октября, глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев сообщил, что в рамках масштабной замены остановочных павильонов в городе до конца 2024 года будут установлены 272 новых металлических конструкции.

Масштабный комплексный ремонт улицы Мира начался в 2024 году, его называют одним из самых значительных городских дорожных проектов. Стоимость работ — более 500 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить в следующем году, однако уже сейчас ремонт серьезно отстает от намеченного графика.

В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику
Узнать подробнее
Читайте также:
Птички и комарик: в Новосибирске разместили необычную мозаикуСамый маленький памятник конструктивизма начали реставрировать в НовосибирскеДом-памятник на Богдашке в Новосибирске остался без ремонта кровли
#Новосибирск#История#Снос#Остановка#Мозаика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика