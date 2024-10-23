Ради типового павильона власти согласились уничтожить мозаику времен СССР

Posted 23 октября, 05:10
Published 23 октября, 05:10
Modified 23 октября, 05:38
Updated 23 октября, 05:38
Павильон для пассажиров общественного транспорта на остановке «Строительная» в Кировском районе Новосибирска снесут в рамках комплексного ремонта улицы Мира. Как пояснили в мэрии, он не вписывается в типовые требования к остановочным павильонам, которые разработаны в муниципалитете. Кроме того, бетонная конструкция имеет дефекты.
«Дефекты не в остановке. Можно же не использовать её как остановку, пусть будет арт-объект», — комментирует гражданская активистка Елена Гавровская.
Сооружение, построенное в 80-х годах прошлого века, по сути является историческим архитектурным наследием, образцом советского модернизма. Предположительно, павильон был построен силами завода крупнопанельного домостроения № 6, производственные здания которого находились напротив остановки.
В бывших заводских зданиях и цехах сейчас расположены различные коммерческие компании, но сохранилось большое мозаичное панно на одном из строений. Судя по схематическому изображению башенных кранов, оно посвящено советским строителям. Охранного статуса мозаика не имеет.
Остановочный павильон, который хотят уничтожить и заменить на типовой — один из трех оставшихся мозаичных павильонов такого типа в городе. Судьба одного из них, на проспекте Строителей в Академгородке, складывается удачно. Энтузиасты отмыли его от грязи и рекламных объявлений и восстановили историю его создания.
«Результат — чистая, прекрасно сохранившаяся мозаика остановочного павильона, которую можно по праву уже назвать уникальной — таких в Новосибирске практически не осталось. А как действующая остановка городского транспорта — вообще единственный экземпляр», — считает сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.
Еще один мозаичный павильон медленно разрушается в районе поселка Краснообск. После реконструкции дороги он потерял актуальность, но местные любители истории хотят его восстановить. Всего в Краснообске было четыре таких остановки, их автор тот же, что и павильона в Академгородке, почетный архитектор России Сергей Григорьев.
Но в 2017 году три краснообских павильона снесли, сейчас их фрагменты лежат на свалке у поселка. Восстановлению, при всем желании, они уже не подлежат.
Еще одни интересные мозаичные рельефы под называнием «Мир» на заборе Речкуновского санатория тоже практически утрачены. Их автор точно не известен, предположительно это известный художник-монументалист Юрий Катаев. Психоделичные символические изображения эксперты научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области посчитали выполненными «на низком художественном и эстетическом уровне». Заявка на придание этой мозаике статуса объекта культурного наследия была отклонена.
Туманна и судьба мозаичных панно работы Василия Кирьянова, которые мастер сделал для размещения на фасаде ДК «Строитель» (сейчас концертный зал «Евразия»). Эксперты одобрили план снятия монументальных картин и размещения их после реставрации на отдельно стоящем пилоне рядом со зданием. Однако многие краеведы и архитекторы считают подобный подход варварством. Мозаики — неотъемлемая часть строения, специально для которого они создавались.
Впрочем, есть и положительные примеры отношения к историческим объектам. Мозаичное панно «Покорители Оби», созданное Владимиром Соколом, и установленное в районе ОбьГЭС, хоть и не признали объектом культурного наследия, однако муниципалитет взял его на баланс и теперь его будут поддерживать в достойном состоянии за счет городского бюджета.
Во вторник, 22 октября, глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев сообщил, что в рамках масштабной замены остановочных павильонов в городе до конца 2024 года будут установлены 272 новых металлических конструкции.
Масштабный комплексный ремонт улицы Мира начался в 2024 году, его называют одним из самых значительных городских дорожных проектов. Стоимость работ — более 500 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить в следующем году, однако уже сейчас ремонт серьезно отстает от намеченного графика.