Ради типового павильона власти согласились уничтожить мозаику времен СССР

Впрочем, есть и положительные примеры отношения к историческим объектам. Мозаичное панно «Покорители Оби», созданное Владимиром Соколом, и установленное в районе ОбьГЭС, хоть и не признали объектом культурного наследия, однако муниципалитет взял его на баланс и теперь его будут поддерживать в достойном состоянии за счет городского бюджета.