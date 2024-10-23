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Posted 23 октября, 03:10

Published 23 октября, 03:10

Modified 23 октября, 03:12

Updated 23 октября, 03:12

Киркоров принял участие в молодежном шоу

Снова вошел не в ту дверь: Киркорова проверяют на причастность к ЛГБТ*

23 октября 2024, 03:10
Фото: РИА Новости
Киркоров принял участие в молодежном шоу

Новосибирский блогер Дава едва не угодил в очередной скандал с Киркоровым

На российского поп-короля Филиппа Киркорова вновь обрушилась волна общественного внимания, но в этот раз дело дошло до полиции. Поводом стала фраза, которую артист произнес на шоу Димы Масленникова. Все, что казалось невинной шуткой, обернулось серьезными обвинениями в пропаганде ЛГБТ* среди детей.

Волну критики вызвала фраза «Котик, дай мне в ротик», которую исполнитель произнес в качестве шутки на шоу «Мафия» с Димой Масленниковым. Артист быстро пояснил, что в его детстве эта присказка была популярной, и ничего плохого он в ней не видел. Однако активисты православного движения «Сорок сороков» увидели в этой реплике недопустимый контекст. Активисты движения обратились к МВД с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ*, так как, по их мнению, большая часть зрителей шоу — несовершеннолетние.

На шоу заметили и новосибирского блогера Даву. Он вместе со всеми посмеялся над шуткой старшего товарища.

Адвокат Филиппа Киркорова, Александр Добровинский, не скрывает своего скептицизма по поводу жалобы. По его словам, попытка связать шутку с пропагандой ЛГБТ* обречена на провал. «Люди видят и слышат то, что они хотят видеть и хотят слышать», — заявил юрист.

Добровинский считает, что эта ситуация лишь очередной способ получить общественное внимание, а проверка — не более чем пиар для движения «Сорок сороков».

Это не первый случай, когда имя Киркорова оказывается в центре скандала. В конце прошлого года Киркоров оказался на грани отмены своих концертов после участия в нашумевшей «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Тогда певец извинился, утверждая, что «зашел не в ту дверь».

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#Алина Гурицкая#Культура#Видео#Россия#Скандал#Шоу#Пропаганда#Филипп Киркоров
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