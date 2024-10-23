Снова вошел не в ту дверь: Киркорова проверяют на причастность к ЛГБТ*

Posted 23 октября, 03:10
Published 23 октября, 03:10
Modified 23 октября, 03:12
Updated 23 октября, 03:12
Волну критики вызвала фраза «Котик, дай мне в ротик», которую исполнитель произнес в качестве шутки на шоу «Мафия» с Димой Масленниковым. Артист быстро пояснил, что в его детстве эта присказка была популярной, и ничего плохого он в ней не видел. Однако активисты православного движения «Сорок сороков» увидели в этой реплике недопустимый контекст. Активисты движения обратились к МВД с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ*, так как, по их мнению, большая часть зрителей шоу — несовершеннолетние.
На шоу заметили и новосибирского блогера Даву. Он вместе со всеми посмеялся над шуткой старшего товарища.
Адвокат Филиппа Киркорова, Александр Добровинский, не скрывает своего скептицизма по поводу жалобы. По его словам, попытка связать шутку с пропагандой ЛГБТ* обречена на провал. «Люди видят и слышат то, что они хотят видеть и хотят слышать», — заявил юрист.
Добровинский считает, что эта ситуация лишь очередной способ получить общественное внимание, а проверка — не более чем пиар для движения «Сорок сороков».
Это не первый случай, когда имя Киркорова оказывается в центре скандала. В конце прошлого года Киркоров оказался на грани отмены своих концертов после участия в нашумевшей «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Тогда певец извинился, утверждая, что «зашел не в ту дверь».
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ