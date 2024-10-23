Снова вошел не в ту дверь: Киркорова проверяют на причастность к ЛГБТ*

Волну критики вызвала фраза «Котик, дай мне в ротик», которую исполнитель произнес в качестве шутки на шоу «Мафия» с Димой Масленниковым. Артист быстро пояснил, что в его детстве эта присказка была популярной, и ничего плохого он в ней не видел. Однако активисты православного движения «Сорок сороков» увидели в этой реплике недопустимый контекст. Активисты движения обратились к МВД с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ*, так как, по их мнению, большая часть зрителей шоу — несовершеннолетние.