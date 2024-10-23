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Posted 23 октября, 03:40

Published 23 октября, 03:40

Modified 23 октября, 03:42

Updated 23 октября, 03:42

Собаку продают в Новосибирске

Собаку за полмиллиона рублей продают в Новосибирске — как она выглядит

23 октября 2024, 03:40
Фото: Авито
Собаку продают в Новосибирске

В Новосибирске продают собаку за 550 тысяч рублей

В Новосибирске за крупную сумму предлагают купить породистую собаку с множеством достижений и наград.

Предложение о продаже дорогостоящего кобеля появилось на сайте по размещению электронных объявлений «Авито». Как указал автор объявления, это молодой племенной кобель в возрасте трех лет.

«Подготовлен к охоте и состязаниям по полю и воде», — указал продавец.

Кроме того, за эти три года пес успел получить три диплома по перепелу, два по водоплавающей дичи, а также титул Чемпиона России по экстерьеру.

Собака за 550 тысяч рублейСобака за 550 тысяч рублей
Собака за 550 тысяч рублейСобака за 550 тысяч рублей
Собака за 550 тысяч рублейСобака за 550 тысяч рублей
Собака за 550 тысяч рублейСобака за 550 тысяч рублей
Собака за 550 тысяч рублей. Фото: Авито

Также отмечены личные характеристики животного. Собака обладает стабильной, «пластичной» психикой. Пес уже дал «великолепное» потомство. Сам он также голубых кровей — итальянских и сербских. В качестве отца называют Праделлиненсиса Франца, матери — Улию.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Продажа#Собаки#Домашние животные
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