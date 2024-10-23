Собаку за полмиллиона рублей продают в Новосибирске — как она выглядит

Posted 23 октября, 03:40
Published 23 октября, 03:40
Modified 23 октября, 03:42
Updated 23 октября, 03:42
Предложение о продаже дорогостоящего кобеля появилось на сайте по размещению электронных объявлений «Авито». Как указал автор объявления, это молодой племенной кобель в возрасте трех лет.
«Подготовлен к охоте и состязаниям по полю и воде», — указал продавец.
Кроме того, за эти три года пес успел получить три диплома по перепелу, два по водоплавающей дичи, а также титул Чемпиона России по экстерьеру.
Также отмечены личные характеристики животного. Собака обладает стабильной, «пластичной» психикой. Пес уже дал «великолепное» потомство. Сам он также голубых кровей — итальянских и сербских. В качестве отца называют Праделлиненсиса Франца, матери — Улию.