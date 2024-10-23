Супруги продавали опасную для жизни водку — на их складе нашли сотни литров паленки

Posted 23 октября, 02:59
Published 23 октября, 02:59
Modified 23 октября, 03:01
Updated 23 октября, 03:01
История началась 21 декабря 2023 года, когда супруги продали 20 бутылок водки TUNDRA объемом 0,5 литра прямо в своем хозяйственном магазине на улице 50 лет Октября в Болотном. Каждая бутылка оказалась контрафактной. Вся продукция была немаркированной.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Новосибирской области обнаружили нечто большее. В капитальном гараже на одной из улиц Болотного хранилось свыше 1,6 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости. Как и те, что продавались в магазине, все бутылки были объемом 0,5 литра и также не имели акцизных марок.
Проверка продукции показала, что она не соответствует стандартам качества и безопасности, установленным ГОСТом. Эксперты установили, что продукция могла быть опасной для здоровья. С таким грузом некачественного алкоголя на руках, семейная пара рисковала не только своими финансами, но и жизнями потенциальных покупателей.
Теперь супругам предстоит отвечать за свои действия перед судом. Согласно п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, им грозит серьезное наказание за приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело уже передано в Болотнинский районный суд для рассмотрения.