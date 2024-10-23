Супруги продавали опасную для жизни водку — на их складе нашли сотни литров паленки

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Новосибирской области обнаружили нечто большее. В капитальном гараже на одной из улиц Болотного хранилось свыше 1,6 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости. Как и те, что продавались в магазине, все бутылки были объемом 0,5 литра и также не имели акцизных марок.