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Posted 23 октября, 08:23

Published 23 октября, 08:23

Modified 23 октября, 08:25

Updated 23 октября, 08:25

Андрей Травников на заседании Совета

Травников предложил расширить возможности для привлечения специалистов в Сибирь

23 октября 2024, 08:23
Фото: Правительство Новосибирской области
Андрей Травников на заседании Совета
На первом заседании Совета по вопросам развития Сибири, прошедшем в рамках обсуждения Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, затронули ключевые вопросы, касающиеся будущего этого макрорегиона.

В ходе встречи, на которой присутствовали главы регионов СФО, научные деятели и представители бизнеса, губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил важные задачи для развития Сибири и предложил новые инструменты для их реализации. Он отметил, что с июня 2019 года, когда на Петербургском международном экономическом форуме Президент Владимир Путин поручил разработать стратегию для Сибири, было сделано немало. Документ был утвержден в январе 2023 года.

Травников напомнил, что сибирские регионы активно участвовали в создании плана мероприятий в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Однако сегодня этот план требует обновления и дополнения инструментами для решения актуальных задач региона, включая народосбережение и развитие транспортной инфраструктуры. Он отметил необходимость приоритезации устранения «узких мест» в транспортной сети.

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Губернатор подчеркнул, что, несмотря на успехи в развитии Дальнего Востока, существует риск, что молодежь продолжит отток как на запад — в Москву и Санкт-Петербург, так и на восток, в регионы Дальнего Востока, которые становятся все более привлекательными. Он предложил рассмотреть возможность применения инструментов, успешно использованных на Дальнем Востоке, для привлечения и удержания специалистов в Сибири.

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Кроме того, Травников обратил внимание на необходимость обновления транспортного каркаса страны, охватывающего все виды транспорта. Он подчеркнул, что более 20% предложений регионов касаются транспортной инфраструктуры, и именно федеральные органы, такие как Министерство транспорта РФ, должны расставлять приоритеты в реализации проектов.

В качестве примера Травников упомянул проект автомобильного коридора Москва-Казань, который продолжается на восток до Владивостока. Он подчеркнул, что для повышения эффективности проекта необходимо уделять первоочередное внимание устранению узких мест, особенно на обходах сибирских городов.

В свою очередь, Валентина Матвиенко отметила, что для такого обширного региона как Сибирь важны продуманные подходы к пространственному развитию, учитывающие экономическую специализацию, транспортные связи и особенности расселения населения.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Губернатор#Сибирь#Развитие#Транспортная инфраструктура
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