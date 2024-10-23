Травников предложил расширить возможности для привлечения специалистов в Сибирь

Posted 23 октября, 08:23
Published 23 октября, 08:23
Modified 23 октября, 08:25
Updated 23 октября, 08:25
В ходе встречи, на которой присутствовали главы регионов СФО, научные деятели и представители бизнеса, губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил важные задачи для развития Сибири и предложил новые инструменты для их реализации. Он отметил, что с июня 2019 года, когда на Петербургском международном экономическом форуме Президент Владимир Путин поручил разработать стратегию для Сибири, было сделано немало. Документ был утвержден в январе 2023 года.
Травников напомнил, что сибирские регионы активно участвовали в создании плана мероприятий в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Однако сегодня этот план требует обновления и дополнения инструментами для решения актуальных задач региона, включая народосбережение и развитие транспортной инфраструктуры. Он отметил необходимость приоритезации устранения «узких мест» в транспортной сети.
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на успехи в развитии Дальнего Востока, существует риск, что молодежь продолжит отток как на запад — в Москву и Санкт-Петербург, так и на восток, в регионы Дальнего Востока, которые становятся все более привлекательными. Он предложил рассмотреть возможность применения инструментов, успешно использованных на Дальнем Востоке, для привлечения и удержания специалистов в Сибири.
Кроме того, Травников обратил внимание на необходимость обновления транспортного каркаса страны, охватывающего все виды транспорта. Он подчеркнул, что более 20% предложений регионов касаются транспортной инфраструктуры, и именно федеральные органы, такие как Министерство транспорта РФ, должны расставлять приоритеты в реализации проектов.
В качестве примера Травников упомянул проект автомобильного коридора Москва-Казань, который продолжается на восток до Владивостока. Он подчеркнул, что для повышения эффективности проекта необходимо уделять первоочередное внимание устранению узких мест, особенно на обходах сибирских городов.
В свою очередь, Валентина Матвиенко отметила, что для такого обширного региона как Сибирь важны продуманные подходы к пространственному развитию, учитывающие экономическую специализацию, транспортные связи и особенности расселения населения.