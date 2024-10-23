Травников предложил расширить возможности для привлечения специалистов в Сибирь

В ходе встречи, на которой присутствовали главы регионов СФО, научные деятели и представители бизнеса, губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил важные задачи для развития Сибири и предложил новые инструменты для их реализации. Он отметил, что с июня 2019 года, когда на Петербургском международном экономическом форуме Президент Владимир Путин поручил разработать стратегию для Сибири, было сделано немало. Документ был утвержден в январе 2023 года.