Три новых трамвая вышли на маршрут №13 в Новосибирске

Обновление подвижного состава сопровождается и ремонтом трамвайных путей. В этом году завершится реконструкция на улице Мира, где была выполнена перекладка рельсошпальной решетки на участке более 2 км. В следующем году, после усадки грунта, трамвайные пути будут выведены в один уровень с проезжей частью, а остановочные пункты оборудуют «венскими платформами», что также улучшит доступность для пассажиров.