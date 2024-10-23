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Posted 23 октября, 10:42

Published 23 октября, 10:42

Modified 23 октября, 10:44

Updated 23 октября, 10:44

Новый трамвай

Три новых трамвая вышли на маршрут №13 в Новосибирске

23 октября 2024, 10:42
Фото: Мэрия Новосибирска
Новый трамвай
В Новосибирске продолжается масштабное обновление трамвайного парка. Мэр города Максим Кудрявцев на выездном совещании отметил, что трамвай остается востребованным и важным элементом транспортной инфраструктуры города.

В 2024 году город закупил 20 комплектов для модернизации трамвайных вагонов. Уже три новых трамвая вышли на маршрут №13, который считается самым популярным в Новосибирске. Обновление подвижного состава осуществляется в сотрудничестве с белорусскими партнерами, где производится новый кузов для модернизируемых вагонов.

«Трамвай — востребованный транспорт у новосибирцев. Я думаю, что у него большое будущее в нашем городе. Трамвай — один из неотъемлемых элементов рельсового каркаса Новосибирска, куда также входят метрополитен и пригородная электричка. Это основа транспортной сети любого крупного города. Трамваи, электропоезда идут по выделенным линиям, их движение не зависит от автомобильных пробок и погодных условий. Мы планируем развивать это направление комплексно», — отметил мэр Максим Кудрявцев.

В 2024 году город закупил 20 кузовов новой модели Т701. Они отличаются современным дизайном и высоким уровнем комфорта. В них установлены кондиционеры, усовершенствованные системы отопления, а также увеличенная доля низкого пола для удобства пассажиров. Новинка также получила четыре двери, что ускоряет посадку и высадку.

Важным аспектом является и внедрение валидаторов для безналичной оплаты проезда, что упрощает процесс расчетов и делает его более безопасным.

Генеральный директор ООО «БКМ Сибирь» Александр Игонин отметил, что новые двигатели асинхронного типа и другие белорусские агрегаты обеспечивают плавность хода и экономию электроэнергии. Более того, модернизированные трамваи обходятся бюджету в два раза дешевле, чем покупка новых.

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Обновление подвижного состава сопровождается и ремонтом трамвайных путей. В этом году завершится реконструкция на улице Мира, где была выполнена перекладка рельсошпальной решетки на участке более 2 км. В следующем году, после усадки грунта, трамвайные пути будут выведены в один уровень с проезжей частью, а остановочные пункты оборудуют «венскими платформами», что также улучшит доступность для пассажиров.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Трамвай#Общественный транспорт#Максим Кудрявцев
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