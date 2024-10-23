atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 10:45

Published 23 октября, 10:45

Modified 23 октября, 10:47

Updated 23 октября, 10:47

Продавцы работают нелегально

Цыгане развернули нелегальную торговлю барахлом на Хилке в Новосибирске

23 октября 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Продавцы работают нелегально
В Новосибирске в Хилокском жилмассиве снова борются с нелегальными торговцами, о чем сообщает общественница.

Действия происходят на улице Хилокская в районе здания №8/1. Там ежедневно устраивают торговлю цыгане. Они продают барахло в виде вещей. К ним неоднократно подходили и прогоняли, но они возвращались снова и снова.

Точку торговли цыгане отпускать не хотят. Ранее там работало здание общепита, но его снесли. Однако покидать эту территорию никто не захотел, пишет Сиб.фм.

Теперь с продавцами будет работать полиция и администрация Ленинского района. Первые результаты уже есть: у нелегальных торговок уже изъяли товар, а также оштрафовали. Недавно был найден незаконный хостел для мигрантов.

Мигрантов-нелегалов привезли в Новосибирск — что с ними сделали
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин потребовал доложить о нападении мигрантов на жителей НовосибирскаДесятки мигрантов отправили в военкомат после рейда в НовосибирскеЖили в скотских условиях — обнаружен очередной хостел для мигрантов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Цыгане#Торговля#Хилокский жилмассив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика