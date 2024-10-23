Цыгане развернули нелегальную торговлю барахлом на Хилке в Новосибирске

Posted 23 октября, 10:45
Published 23 октября, 10:45
Modified 23 октября, 10:47
Updated 23 октября, 10:47
Действия происходят на улице Хилокская в районе здания №8/1. Там ежедневно устраивают торговлю цыгане. Они продают барахло в виде вещей. К ним неоднократно подходили и прогоняли, но они возвращались снова и снова.
Точку торговли цыгане отпускать не хотят. Ранее там работало здание общепита, но его снесли. Однако покидать эту территорию никто не захотел, пишет Сиб.фм.
Теперь с продавцами будет работать полиция и администрация Ленинского района. Первые результаты уже есть: у нелегальных торговок уже изъяли товар, а также оштрафовали. Недавно был найден незаконный хостел для мигрантов.