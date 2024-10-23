В Новосибирске введут в эксплуатацию поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП

Posted 23 октября, 02:17
Published 23 октября, 02:17
Modified 23 октября, 02:19
Updated 23 октября, 02:19
По данным Ростехнадзора, специалисты проверили соответствие теплопотребляющих установок (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) требованиям действующего законодательства, не выявив нарушений. Таким образом, объект получил допуск к эксплуатации. Это финальная стадия перед официальным открытием поликлиники, которая начнет свою работу после завершения процедуры лицензирования.
Шестиэтажная поликлиника общей площадью 11 тысяч квадратных метров рассчитана на 658 посещений в смену и будет обслуживать до 30 тысяч человек. В здании предусмотрены взрослое и детское отделения, а также травмпункт. Установка технологического оборудования почти завершена, и сейчас ведется сборка мебели. Всего поликлиника будет оснащена 6,7 тысячами единиц медтехники.
Поликлиника №27 — это один из семи объектов, строящихся в Новосибирске в рамках ГЧП между «ВИС» и правительством региона. Проект был подписан еще в 2019 году, однако сроки сдачи объектов были пересмотрены — изначально планировалось завершить строительство всех поликлиник до конца 2022 года. На данный момент стоимость проекта возросла с 6,5 до 19,5 миллиардов рублей.
Ранее разрешения на ввод получили поликлиники №7 и №2. Оставшиеся четыре объекта — поликлиники №13, №18, №16 и №22 — планируют сдать в 2025 году. Строительная готовность этих объектов колеблется от 20% до 70%.