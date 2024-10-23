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Posted 23 октября, 02:17

Published 23 октября, 02:17

Modified 23 октября, 02:19

Updated 23 октября, 02:19

Пликлиника в Заельцвском районе

В Новосибирске введут в эксплуатацию поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП

23 октября 2024, 02:17
Фото: ГК «ВИС»
Пликлиника в Заельцвском районе

Ростехнадзор разрешил ввести в эксплуатацию ГЧП-поликлинику в Новосибирске

Поликлиника №27 в Новосибирске готовится к открытию после получения разрешения Ростехнадзора. Ее возводила ГК «ВИС» по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с правительством региона.

По данным Ростехнадзора, специалисты проверили соответствие теплопотребляющих установок (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) требованиям действующего законодательства, не выявив нарушений. Таким образом, объект получил допуск к эксплуатации. Это финальная стадия перед официальным открытием поликлиники, которая начнет свою работу после завершения процедуры лицензирования.

Шестиэтажная поликлиника общей площадью 11 тысяч квадратных метров рассчитана на 658 посещений в смену и будет обслуживать до 30 тысяч человек. В здании предусмотрены взрослое и детское отделения, а также травмпункт. Установка технологического оборудования почти завершена, и сейчас ведется сборка мебели. Всего поликлиника будет оснащена 6,7 тысячами единиц медтехники.

Поликлиника №27 — это один из семи объектов, строящихся в Новосибирске в рамках ГЧП между «ВИС» и правительством региона. Проект был подписан еще в 2019 году, однако сроки сдачи объектов были пересмотрены — изначально планировалось завершить строительство всех поликлиник до конца 2022 года. На данный момент стоимость проекта возросла с 6,5 до 19,5 миллиардов рублей.

Ранее разрешения на ввод получили поликлиники №7 и №2. Оставшиеся четыре объекта — поликлиники №13, №18, №16 и №22 — планируют сдать в 2025 году. Строительная готовность этих объектов колеблется от 20% до 70%.

С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии
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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Строительство#Здоровье#Здравоохранение#Поликлиника#Ростехнадзор#ГЧП
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