В Новосибирске введут в эксплуатацию поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП

Поликлиника №27 — это один из семи объектов, строящихся в Новосибирске в рамках ГЧП между «ВИС» и правительством региона. Проект был подписан еще в 2019 году, однако сроки сдачи объектов были пересмотрены — изначально планировалось завершить строительство всех поликлиник до конца 2022 года. На данный момент стоимость проекта возросла с 6,5 до 19,5 миллиардов рублей.