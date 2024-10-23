Вандалы разгромили фонтан в Барабинске Новосибирской области

Posted 23 октября, 04:10
Published 23 октября, 04:10
Modified 23 октября, 04:12
Updated 23 октября, 04:12
Фонтан, торжественно открытый в сентябре 2023 года, оказался поврежден. Местные жители, несмотря на установленные запрещающие таблички, регулярно купались в его чаше, что привело к серьезным поломкам. В результате разрушен гидроизоляционный слой, сломаны крепления и подводные светильники, повреждены кабельные линии и стойки распределительного коллектора.
По оценке экспертов, ремонт фонтана обойдётся в 423 613 рублей, из которых 187 183 рублей составляют затраты на материалы. Власти обратились в полицию 17 июля 2024 года с заявлением о нанесённом ущербе. В итоге межмуниципальный отдел МВД России «Барабинский» возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Светомузыкальный фонтан был построен по инициативе горожан и стал важной достопримечательностью Барабинска. Его возведение обошлось в 13 миллионов рублей, и спустя год после открытия он уже требует серьезных восстановительных работ. Местные власти выражают озабоченность ситуацией и надеются, что принятые меры позволят не допустить подобных инцидентов в будущем.