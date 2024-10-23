Вандалы разгромили фонтан в Барабинске Новосибирской области

Светомузыкальный фонтан был построен по инициативе горожан и стал важной достопримечательностью Барабинска. Его возведение обошлось в 13 миллионов рублей, и спустя год после открытия он уже требует серьезных восстановительных работ. Местные власти выражают озабоченность ситуацией и надеются, что принятые меры позволят не допустить подобных инцидентов в будущем.