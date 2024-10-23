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Posted 23 октября, 04:10

Published 23 октября, 04:10

Modified 23 октября, 04:12

Updated 23 октября, 04:12

Фонтан в Барабинске

Вандалы разгромили фонтан в Барабинске Новосибирской области

23 октября 2024, 04:10
Фото: Администрация Барабинска
Фонтан в Барабинске
Вандалы разрушили фонтант в центре Барабинска. На восстановление придется потратить полмиллиона рублей, сообщили в администрации города.

Фонтан, торжественно открытый в сентябре 2023 года, оказался поврежден. Местные жители, несмотря на установленные запрещающие таблички, регулярно купались в его чаше, что привело к серьезным поломкам. В результате разрушен гидроизоляционный слой, сломаны крепления и подводные светильники, повреждены кабельные линии и стойки распределительного коллектора.

По оценке экспертов, ремонт фонтана обойдётся в 423 613 рублей, из которых 187 183 рублей составляют затраты на материалы. Власти обратились в полицию 17 июля 2024 года с заявлением о нанесённом ущербе. В итоге межмуниципальный отдел МВД России «Барабинский» возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Светомузыкальный фонтан был построен по инициативе горожан и стал важной достопримечательностью Барабинска. Его возведение обошлось в 13 миллионов рублей, и спустя год после открытия он уже требует серьезных восстановительных работ. Местные власти выражают озабоченность ситуацией и надеются, что принятые меры позволят не допустить подобных инцидентов в будущем.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Ремонт#Полиция#Фонтан#Вандализм#Уголовное дело#Барабинск
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