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Posted 23 октября, 03:21

Published 23 октября, 03:21

Modified 23 октября, 03:23

Updated 23 октября, 03:23

Мигрантов выдворяют из Новосибирской области

За год из Новосибирской области выгнали больше 2,5 тысяч мигрантов-нелегалов

23 октября 2024, 03:21
Фото: Изображение Midjourney
Мигрантов выдворяют из Новосибирской области
За текущий год за пределы страны из Новосибирской области были отправлены 2 545 иностранных граждан, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ГУФССП).

Основной контингент нарушителей — уроженцы стран Центральной Азии и Кавказа: Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана. Однако среди депортированных также встречаются граждане более отдаленных стран, таких как Туркменистан, Монголия, Перу и Куба. В последние выходные сотрудники миграционной службы выявили гражданина Кубы, который работал на складе маркетплейса без должных документов. После административного разбирательства мужчина был оштрафован на 2 000 рублей и депортирован за пределы России.

Чаще всего причиной выдворения становится нарушение сроков пребывания в стране или отсутствие надлежащих документов, подтверждающих легальное нахождение в России. За такие нарушения российское законодательство предусматривает не только административный штраф от 2 000 до 5 000 рублей, но и более серьезные последствия — административное выдворение с последующим запретом на въезд. Впервые нарушившие миграционные правила лишаются права вернуться в Россию на срок до пяти лет. При повторном нарушении этот срок увеличивается до десяти лет.

Ежедневные рейды судебных приставов направлены на выявление нелегальных мигрантов, что значительно увеличило количество депортированных по сравнению с предыдущими годами. Если в прошлом году число выдворений было в три раза меньше, то сейчас ведомство демонстрирует высокую эффективность в выявлении нарушителей. Это связано как с увеличением объемов миграции, так и с усилением мер контроля со стороны миграционных служб.

Мигрантов-нелегалов привезли в Новосибирск — что с ними сделали
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Мигранты#Нарушения#Депортация#Выдворение#Центральная Азия
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