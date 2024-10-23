За год из Новосибирской области выгнали больше 2,5 тысяч мигрантов-нелегалов

Чаще всего причиной выдворения становится нарушение сроков пребывания в стране или отсутствие надлежащих документов, подтверждающих легальное нахождение в России. За такие нарушения российское законодательство предусматривает не только административный штраф от 2 000 до 5 000 рублей, но и более серьезные последствия — административное выдворение с последующим запретом на въезд. Впервые нарушившие миграционные правила лишаются права вернуться в Россию на срок до пяти лет. При повторном нарушении этот срок увеличивается до десяти лет.