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Posted 24 октября, 08:15

Published 24 октября, 08:15

Modified 24 октября, 08:17

Updated 24 октября, 08:17

Случаи ОРВИ участились в Новосибирской области

20 классов в Новосибирской области закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

24 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI
Случаи ОРВИ участились в Новосибирской области
С наступлением осеннего периода в Новосибирской области вновь наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. На фоне этого уже 20 школьных классов из 16 образовательных организаций были переведены на дистанционное обучение, сообщили в министерстве образования региона

Согласно Постановлению, подобные меры вводятся, если более 20% детей в школе или детском саду отсутствуют по причине заболеваемости гриппом, ОРВИ или коронавирусной инфекцией. Также в регионе приостановлена деятельность 89 групп в 57 детских садах региона.

В министерстве образования также отмечают, что подобные противоэпидемические меры помогают контролировать распространение инфекций и предотвратить массовые вспышки заболеваний в школах и детских садах.

Эпидемиолог Яков Новоселов объяснил, что увеличение числа заболеваний в осенний период связано с понижением температуры, которое ослабляет иммунную систему человека. Это создает благоприятные условия для распространения различных вирусов, таких как грипп, аденовирусы и коронавирусы. Помимо этого, осенью активизируются энтеровирусы, вызывающие кишечные инфекции и респираторные заболевания.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Здоровье#Эпидемия#Карантин#Заболеваемость#Вирусы
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