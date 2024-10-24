20 классов в Новосибирской области закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

С наступлением осеннего периода в Новосибирской области вновь наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. На фоне этого уже 20 школьных классов из 16 образовательных организаций были переведены на дистанционное обучение, сообщили в министерстве образования региона

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