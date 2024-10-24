20 классов в Новосибирской области закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Posted 24 октября, 08:15
Published 24 октября, 08:15
Modified 24 октября, 08:17
Updated 24 октября, 08:17
Согласно Постановлению, подобные меры вводятся, если более 20% детей в школе или детском саду отсутствуют по причине заболеваемости гриппом, ОРВИ или коронавирусной инфекцией. Также в регионе приостановлена деятельность 89 групп в 57 детских садах региона.
В министерстве образования также отмечают, что подобные противоэпидемические меры помогают контролировать распространение инфекций и предотвратить массовые вспышки заболеваний в школах и детских садах.
Эпидемиолог Яков Новоселов объяснил, что увеличение числа заболеваний в осенний период связано с понижением температуры, которое ослабляет иммунную систему человека. Это создает благоприятные условия для распространения различных вирусов, таких как грипп, аденовирусы и коронавирусы. Помимо этого, осенью активизируются энтеровирусы, вызывающие кишечные инфекции и респираторные заболевания.