Б/у автомобили стали покупать чаще — называем самые популярные марки

Posted 24 октября, 08:24
Published 24 октября, 08:24
Modified 24 октября, 08:26
Updated 24 октября, 08:26
В третьем квартале 2024 года спрос на подержанные автомобили вырос на 13%, если сравнить со вторым кварталом.
Самыми востребованными в покупке стали следующие б/у автомобили: Toyota (спрос составил 17%), ВАЗ (LADA) (8,2%), Hyundai (6,6%), Nissan (6,5%) и Honda (6,3%). На первом месте ВАЗ (LADA), спрос взлетел 69,7% (востребованная марка в категории дилерских автомобилей с пробегом).
Так, новосибирцы также часто покупали машины Hyundai Solaris, которая стоит в среднем 1 млн рублей, также Toyota Camry с ценой в 1,9 млн, Lexus RX (2,8 млн), Kia Rio — 1,1 млн и ВАЗ (LADA) Granta — 599 тысяч рублей.
Ранее автосервисы захлестнула волна запчастей и масла — речь идет о подделках.