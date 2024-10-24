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Posted 24 октября, 08:24

Published 24 октября, 08:24

Modified 24 октября, 08:26

Updated 24 октября, 08:26

Какие автомобили стали популярнее

Б/у автомобили стали покупать чаще — называем самые популярные марки

24 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI
Какие автомобили стали популярнее

Автомобили с пробегом стали чаще покупать в Новосибирске

Названы самые популярные марки автомобилей с пробегом, которые покупают жители Новосибирска, сообщили Atas.info в «Авито Авто».

В третьем квартале 2024 года спрос на подержанные автомобили вырос на 13%, если сравнить со вторым кварталом.

Самыми востребованными в покупке стали следующие б/у автомобили: Toyota (спрос составил 17%), ВАЗ (LADA) (8,2%), Hyundai (6,6%), Nissan (6,5%) и Honda (6,3%). На первом месте ВАЗ (LADA), спрос взлетел 69,7% (востребованная марка в категории дилерских автомобилей с пробегом).

Так, новосибирцы также часто покупали машины Hyundai Solaris, которая стоит в среднем 1 млн рублей, также Toyota Camry с ценой в 1,9 млн, Lexus RX (2,8 млн), Kia Rio — 1,1 млн и ВАЗ (LADA) Granta — 599 тысяч рублей.

Ранее автосервисы захлестнула волна запчастей и масла — речь идет о подделках.

Мужчина решил взять в Новосибирске автокредит на 2 млн по поддельным документам
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Автомобили#Покупки#Спрос
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