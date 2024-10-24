Б/у автомобили стали покупать чаще — называем самые популярные марки

Так, новосибирцы также часто покупали машины Hyundai Solaris, которая стоит в среднем 1 млн рублей, также Toyota Camry с ценой в 1,9 млн, Lexus RX (2,8 млн), Kia Rio — 1,1 млн и ВАЗ (LADA) Granta — 599 тысяч рублей.