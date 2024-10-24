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Posted 24 октября, 13:00

Published 24 октября, 13:00

Modified 24 октября, 13:02

Updated 24 октября, 13:02

В деле разберется СК

Бастрыкин заинтересовался произволом управляющих компаний в Новосибирске

24 октября 2024, 13:00
Фото: Александр Бастрыкин/ВКонтакте
В деле разберется СК
В фальсификациях с подписями управляющих компаний в Новосибирске разберется глава СК Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве.

Жители Новосибирска заявили, что некоторые управляющие компании занимаются подделкой подписей жилищных собственников. Причем по факту фальсификации даже возбуждены дела полицией, однако к уголовной ответственности никто не привлечен.

В обращении горожан называются следующие адреса: улица Железнодорожная, 8; улица Депутатская, 58; улица Ельцовская, 4; Закаменский микрорайон, 15; улица Виктора Усса, 1/1; улица 1905 года, 17/2; улица Тополевая, 1 и 16; улица Нарымская, 25; улица Кирова, 322.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному управлению разобраться в деле и представить ему доклад с результатами.

Ранее суд обязал новосибирца удалить негативный комментарий об уборке снега. УК выиграла суд.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Управляющая компания#Подписи#Александр Бастрыкин
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