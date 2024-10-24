Бастрыкин заинтересовался произволом управляющих компаний в Новосибирске

Posted 24 октября, 13:00
Published 24 октября, 13:00
Modified 24 октября, 13:02
Updated 24 октября, 13:02
Жители Новосибирска заявили, что некоторые управляющие компании занимаются подделкой подписей жилищных собственников. Причем по факту фальсификации даже возбуждены дела полицией, однако к уголовной ответственности никто не привлечен.
В обращении горожан называются следующие адреса: улица Железнодорожная, 8; улица Депутатская, 58; улица Ельцовская, 4; Закаменский микрорайон, 15; улица Виктора Усса, 1/1; улица 1905 года, 17/2; улица Тополевая, 1 и 16; улица Нарымская, 25; улица Кирова, 322.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному управлению разобраться в деле и представить ему доклад с результатами.
Ранее суд обязал новосибирца удалить негативный комментарий об уборке снега. УК выиграла суд.