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Posted 24 октября, 09:30

Published 24 октября, 09:30

Modified 24 октября, 09:32

Updated 24 октября, 09:32

Школа на улице Татьяны Снежиной

Более 200 млн хотят взыскать с концессионера недостроенных школ в Новосибирске

24 октября 2024, 09:30
Фото: atas.info
Школа на улице Татьяны Снежиной
Министерство образования Новосибирской области подало иски против компаний, ответственных за строительство шести школ в регионе, требуя взыскать с них более 224 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Общая сумма претензий составляет более 224 миллионов рублей. По данным прокуратуры, из бюджета на строительство школ было выделено около 3,1 миллиарда рублей, однако эти средства оказались неэффективно использованными. Фундамент трех из шести школ пришлось демонтировать из-за грубых ошибок, допущенных при строительстве. Срок сдачи школ был сначала перенесен на лето 2024 года, но по данным Министерства образования, реальный ввод объектов в эксплуатацию может произойти не раньше 2025 года.

Концессионные соглашения на строительство школ в Новосибирске были заключены еще в декабре 2021 года. Проект предусматривал сдачу объектов к концу 2023 года. Однако вскоре стало ясно, что сроки не будут соблюдены. Прокуратура выявила значительное отставание в строительных работах, а на территориях некоторых недостроенных объектов был введен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения конструкций.

Компании, занимающиеся возведением школ, зарегистрированы в Москве и связаны с ООО «СБ Капитал», владельцем которого является Отто Сопроненко. Этот бизнесмен уже находится под следствием по делу о мошенничестве, связанном с срывом сроков строительства и отступлением от проектных документов.

Власти Новосибирской области сейчас работают над заменой концессионера. Губернатор региона Андрей Травников публично выразил недовольство действиями подрядчика, отметив, что ошибки привели к существенным задержкам и разрушению некоторых конструкций. Минстрой совместно с Минобразования разрабатывают план по выходу из сложившейся ситуации, чтобы завершить строительство школ.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Образование#Новосибирская область#Суд#Строительство#Мошенничество#Минстрой#Концессионер
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