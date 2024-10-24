Более 200 млн хотят взыскать с концессионера недостроенных школ в Новосибирске

Общая сумма претензий составляет более 224 миллионов рублей. По данным прокуратуры, из бюджета на строительство школ было выделено около 3,1 миллиарда рублей, однако эти средства оказались неэффективно использованными. Фундамент трех из шести школ пришлось демонтировать из-за грубых ошибок, допущенных при строительстве. Срок сдачи школ был сначала перенесен на лето 2024 года, но по данным Министерства образования, реальный ввод объектов в эксплуатацию может произойти не раньше 2025 года.