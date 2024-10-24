Часть жителей Новосибирска не готовы к штрафам за оскорбление учителей

Положительную оценку документу дали 66% жителей региона. И только 15% высказались против принятия законопроекта. При этом, аналитики отмечают, что чем выше возраст опрошенных, тем чаще они поддерживали данную инициативу. Так, в возрастной категории старше 45 лет положительно высказались 45%, а до 34 лет таковых оказалось 66%. 64% респондентов — родители школьников.