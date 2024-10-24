atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 12:29

Published 24 октября, 12:29

Modified 24 октября, 12:31

Updated 24 октября, 12:31

Звездопад 25 октября

День Андрона Зездочета 25 октября: народные приметы и запреты

24 октября 2024, 12:29
Фото: 1MI
Звездопад 25 октября

О народных приметах на Денб Андрона Звездочета рассказали новосибирцам

Православные верующие 25 октября вспоминают трёх святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника, а в народе этот день известен как День Андрона Звездочета. Именно Андроника наши предки считали мудрым звездочетом, который мог предсказать будущее по звездам.

История дня Андрона Звездочета

Согласно православной традиции, 25 октября вспоминают мучеников Прова, Тараха и Андроника, живших во времена правления императора Диоклетиана. В III веке на христиан устраивали гонения, и эти трое верующих отказались отречься от своей веры даже под страхом смертной казни. Они прошли через жестокие пытки, но не отступились от христианства, за что и были преданы мученической смерти.

Однако в народе особое внимание уделялось Андронику, которого считали звездочетом. Считалось, что он мог по звездам предсказать судьбу, богатство и даже урожай следующего года. Эта черта и легла в основу всех народных поверий, связанных с 25 октября.

День Андрона ЗвездочетаДень Андрона Звездочета
День Андрона Звездочета. Фото: Икона

Приметы на богатство и успех

Одной из главных традиций на День Андрона Звездочета было наблюдение за ночным небом. Считалось, что звезды могут дать человеку важные подсказки относительно его будущего. Народные поверья гласят, что в этот день необходимо особым образом смотреть на небо:

  1. Яркие звезды — к морозной зиме и удачному году. Это знак, что предстоящие месяцы будут плодотворными, а вложенные усилия окупятся сторицей.
  2. Тусклые звезды — к оттепели. Это предвестие мягкой зимы, но и показатель того, что в ближайшие месяцы нужно быть осторожным в своих начинаниях.
  3. Падающая звезда — исполнение желания. Если вам посчастливилось увидеть падающую звезду, успейте загадать желание. Народ верил, что в этот день все загадывания обязательно сбываются.

Что обязательно нужно сделать в этот день

Одной из ключевых традиций, обеспечивающих успех и процветание, была каша. Именно она считалась символом достатка и плодородия.

  • Варите кашу на удачу. Считалось, что в этот день нужно приготовить кашу из зерна, которое сохранилось с прошлого урожая. Если вы приготовите её правильно, в доме будет достаток. Важно, чтобы кашу ели все члены семьи, ведь таким образом благополучие распространится на всех домочадцев.
  • Семейные обеды. В День Андрона рекомендовалось провести время с семьей за общим столом, вспоминая прошлые достижения и обсуждая будущее. Это должно было сплотить семью и принести гармонию в отношения.
Гречневая крупаГречневая крупа
Гречневая крупа. Фото: Изображение Midjourney

Что нельзя делать 25 октября

В народных поверьях день Андрона Звездочета связан не только с традициями и приметами на богатство, но и с целым рядом запретов. Считалось, что в этот день необходимо быть крайне осторожным, чтобы не навлечь на себя беду.

  1. Не обижайте животных и птиц. Считалось, что любое плохое обращение с живыми существами может вернуться обидчику в виде унижения и больших проблем. Это правило особенно строго соблюдалось на деревенских праздниках, где за скотиной и домашними животными тщательно следили.

  2. Избегайте громкого смеха. В народе верили, что смех в день Андрона может привести к слезам. Эта примета связана с представлением о балансе: если сегодня вы смеетесь, завтра можете сильно разочароваться или потерять что-то важное.

  3. Не работайте усердно. Тяжелая физическая работа в этот день считалась плохой приметой. Считалось, что если в день Андрона усердно трудиться, то в будущем придётся столкнуться с еще более сложными задачами. Лучше посвятить этот день отдыху и общению с близкими.

  4. Не стучите в дверь, не спрашивая «Кто там?». Одна из главных народных примет гласит, что если кто-то постучится в вашу дверь, нельзя открывать её, не спросив, кто стоит снаружи. В противном случае можно впустить в дом беду и несчастья.

  5. Не покупайте церковные свечи. Существует примета, что покупка свечей в этот день может навлечь болезнь или неудачи. Важно воздержаться от этой покупки, чтобы не столкнуться с проблемами со здоровьем.

Запреты на 25 октябряЗапреты на 25 октября
Запреты на 25 октября. Фото: 1MI

Приметы на погоду

Помимо примет, связанных с удачей и успехом, 25 октября также был днем, когда люди пытались предсказать будущую погоду по звездам и ветру. Если в этот день небо было ясным и звезды светили ярко, это предвещало морозную и снежную зиму. Тусклые звезды и облачное небо, напротив, сулили оттепель и мягкую зиму.

  • Мигающие звезды — предвестие перемен в погоде. Если звезды мерцают особенно сильно, значит, погода в ближайшее время резко изменится.
  • Падающая звезда — к засушливому лету. Люди верили, что звезда, упавшая на землю, символизирует уход тепла, и следующее лето будет жарким и сухим.
Филиппова канитель 24 октября: запрты, традиции и приметы на погоду
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зимуЗолотой дождь сулят звезды: гороскоп на 24 октября для каждого знака зодиакаПрогноз погоды на Покров — о чем говорят народные приметы
#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Традиции#Приметы#Запреты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика