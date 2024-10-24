День Андрона Зездочета 25 октября: народные приметы и запреты

Не обижайте животных и птиц. Считалось, что любое плохое обращение с живыми существами может вернуться обидчику в виде унижения и больших проблем. Это правило особенно строго соблюдалось на деревенских праздниках, где за скотиной и домашними животными тщательно следили.

Избегайте громкого смеха. В народе верили, что смех в день Андрона может привести к слезам. Эта примета связана с представлением о балансе: если сегодня вы смеетесь, завтра можете сильно разочароваться или потерять что-то важное.

Не работайте усердно. Тяжелая физическая работа в этот день считалась плохой приметой. Считалось, что если в день Андрона усердно трудиться, то в будущем придётся столкнуться с еще более сложными задачами. Лучше посвятить этот день отдыху и общению с близкими.

Не стучите в дверь, не спрашивая «Кто там?». Одна из главных народных примет гласит, что если кто-то постучится в вашу дверь, нельзя открывать её, не спросив, кто стоит снаружи. В противном случае можно впустить в дом беду и несчастья.