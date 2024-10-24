Добычу угля на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области оценили в 133,5 млрд руб

Инвестиции в первый и второй этап развития добычи угля на разрезе «Богатырь» составят 133,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены как непосредственно на разработку разреза, так и на строительство обогатительной фабрики и складского комплекса, говорится в правительственном прогнозе социального-экономического развития Новосибирской области на ближайшие три года.