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Posted 24 октября, 03:22

Published 24 октября, 03:22

Modified 24 октября, 03:28

Updated 24 октября, 03:28

Добыча угля открытым способом наносит серьезный ущерб природе

Добычу угля на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области оценили в 133,5 млрд руб

24 октября 2024, 03:22
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Добыча угля открытым способом наносит серьезный ущерб природе
Разработка угольного месторождения должна начаться в 2024 году, следует из планов собственников разреза.

Инвестиции в первый и второй этап развития добычи угля на разрезе «Богатырь» составят 133,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены как непосредственно на разработку разреза, так и на строительство обогатительной фабрики и складского комплекса, говорится в правительственном прогнозе социального-экономического развития Новосибирской области на ближайшие три года.

Общая площадь месторождения — 309 квадратных километров, оно расположено на территории Искитимского и Черепановского районов. По разведанным запасам антрацита его называют крупнейшим в России. В 2022 году финансовые вложения в разработку оценивали в 66 млрд рублей, в августе 2024 региональное Минэконоразвития называло сумму 123 млрд рублей.

Лицензия на разработку принадлежит ООО «Разрез Богатырь». Компания с уставным капиталом 1 млн рублей зарегистрирована в городе Искитим в марте 2021 года и является 100-процентной «дочкой» холдинга «Коулстар». Финансовые показатели компания не раскрывает.

Видео: Артем Шершнев. atas.info. Показываем, как живут люди в селе рядом с разрезами «Сибрантрацита»

На текущий момент на территории Искитимского района добычу угля открытым способом ведет группа «Сибантрацит», которая разрабатывает три угольных разреза: «Колыванский», «Горловский» и «Восточный». Такой метод добычи наносит серьезный урон природе, а люди, живущие недалеко от разрезов, жалуются на плохое самочувствие из-за постоянной угольной пыли в воздухе.

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