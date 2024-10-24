Добычу угля на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области оценили в 133,5 млрд руб

Posted 24 октября, 03:22
Published 24 октября, 03:22
Modified 24 октября, 03:28
Updated 24 октября, 03:28
Инвестиции в первый и второй этап развития добычи угля на разрезе «Богатырь» составят 133,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены как непосредственно на разработку разреза, так и на строительство обогатительной фабрики и складского комплекса, говорится в правительственном прогнозе социального-экономического развития Новосибирской области на ближайшие три года.
Общая площадь месторождения — 309 квадратных километров, оно расположено на территории Искитимского и Черепановского районов. По разведанным запасам антрацита его называют крупнейшим в России. В 2022 году финансовые вложения в разработку оценивали в 66 млрд рублей, в августе 2024 региональное Минэконоразвития называло сумму 123 млрд рублей.
Лицензия на разработку принадлежит ООО «Разрез Богатырь». Компания с уставным капиталом 1 млн рублей зарегистрирована в городе Искитим в марте 2021 года и является 100-процентной «дочкой» холдинга «Коулстар». Финансовые показатели компания не раскрывает.
На текущий момент на территории Искитимского района добычу угля открытым способом ведет группа «Сибантрацит», которая разрабатывает три угольных разреза: «Колыванский», «Горловский» и «Восточный». Такой метод добычи наносит серьезный урон природе, а люди, живущие недалеко от разрезов, жалуются на плохое самочувствие из-за постоянной угольной пыли в воздухе.