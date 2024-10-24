Экс-начальника отдела безопасности транспортной полиции судят в Новосибирске

По данным следствия, Краснов обманом получил 50 тысяч рублей от своего коллеги. Он уверил потерпевшего, что сможет поможет пройти проверку в отделе собственной безопасности. Проверка проводилась в связи с его назначением на должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УТ МВД России по СФО.