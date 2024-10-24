Экс-начальника отдела безопасности транспортной полиции судят в Новосибирске

Posted 24 октября, 09:55
Published 24 октября, 09:55
Modified 24 октября, 09:57
Updated 24 октября, 09:57
По данным следствия, Краснов обманом получил 50 тысяч рублей от своего коллеги. Он уверил потерпевшего, что сможет поможет пройти проверку в отделе собственной безопасности. Проверка проводилась в связи с его назначением на должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УТ МВД России по СФО.
Краснов утверждал, что за деньги он сможет поспособствовать успешному исходу проверки. Чтобы скрыть свои действия, он организовал передачу взятки через третье лицо. Однако, как оказалось, обвиняемый не имел реальных полномочий для влияния на процесс проверки, которую проводил лично временно исполняющий обязанности начальника ОСБ УТ МВД.
Краснова задержали в Новосибирске в августе 2024 года. Он является фигурантом крупного дела о взятках в силовых структурах.