Еще две женщины потребовали алименты с актера Павла Прилучного

Кроме того, ходят слухи, что старший сын Прилучного может остаться с ним. Сейчас родители решают его местожительство через суд. Тимофей уже живет с папой с лета, что наносит удар по Агате. Если решится, что ребенок останется с отцом, то алименты ему должна платить уже Муцениеце.