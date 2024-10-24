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Posted 24 октября, 01:46

Published 24 октября, 01:46

Modified 24 октября, 01:48

Updated 24 октября, 01:48

Агате может достаться меньше денег

Еще две женщины потребовали алименты с актера Павла Прилучного

24 октября 2024, 01:46
Фото: соцсети
Агате может достаться меньше денег

Жена и мать актера из Новосибирска Прилучного потребовали с него алименты

Актер может выплачивать деньги своей жене и матери, что снизит алименты на его первых детей, информируют источники.

Супруга и мать Павла Прилучного намерены добиться алиментов от актера. Родительница хочет выплаты как за нетрудоспособного человека, а жена деньги на содержание их общего малолетнего сына.

Эти действия приведут к уменьшению алиментов для двух старших детей Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Актриса добивалась увеличение выплат не один год, а ее бывший муж решил действовать хитрым способом по совету юристов, считают источники. Разрешат ли звезде сериалов выплачивать алименты на родных и снизить суммы на двоих детей, решит суд.

Кроме того, ходят слухи, что старший сын Прилучного может остаться с ним. Сейчас родители решают его местожительство через суд. Тимофей уже живет с папой с лета, что наносит удар по Агате. Если решится, что ребенок останется с отцом, то алименты ему должна платить уже Муцениеце.

Бывшая жена актера Прилучного отсудила у него детей
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Алименты#Звезды#Знаменитости#Актер#Павел Прилучный
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