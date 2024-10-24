Еще две женщины потребовали алименты с актера Павла Прилучного

Posted 24 октября, 01:46
Published 24 октября, 01:46
Modified 24 октября, 01:48
Updated 24 октября, 01:48
Супруга и мать Павла Прилучного намерены добиться алиментов от актера. Родительница хочет выплаты как за нетрудоспособного человека, а жена деньги на содержание их общего малолетнего сына.
Эти действия приведут к уменьшению алиментов для двух старших детей Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Актриса добивалась увеличение выплат не один год, а ее бывший муж решил действовать хитрым способом по совету юристов, считают источники. Разрешат ли звезде сериалов выплачивать алименты на родных и снизить суммы на двоих детей, решит суд.
Кроме того, ходят слухи, что старший сын Прилучного может остаться с ним. Сейчас родители решают его местожительство через суд. Тимофей уже живет с папой с лета, что наносит удар по Агате. Если решится, что ребенок останется с отцом, то алименты ему должна платить уже Муцениеце.