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Posted 24 октября, 03:28

Published 24 октября, 03:28

Modified 24 октября, 03:30

Updated 24 октября, 03:30

Три человека пострадали

Грузовик врезался в легковушку в Новосибирске — три человека разбились

24 октября 2024, 03:28
Фото: 1MI
Три человека пострадали

Три человека разбились в ДТП с грузовиком в Новосибирске

В Новосибирске произошла авария с пострадавшими, подробности дали в ГАИ.

Авария случилась в Ленинском районе 23 октября в вечернее время. По проезду Энергетиков, в районе здания №4/1 ехал грузовой автомобиль. Он не уступил дорогу автомобилю марки «Тойота», в результате чего произошло столкновение.

Без пострадавших не обошлось. Все они из легкового автомобиля: водитель, женщина и семилетний ребенок. Какие именно они получили травмы, не уточняется. Все обстоятельства установят сотрудники ГАИ.

Фото: ГАИ

В этот же день водитель сбил пожилую женщину и скрылся в Новосибирске. Пенсионерка погибла от травм. Нарушение ПДД стоило ей жизни.

Пенсионер на ВАЗе перевернулся и погиб в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Грузовик
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