Грузовик врезался в легковушку в Новосибирске — три человека разбились

Posted 24 октября, 03:28
Published 24 октября, 03:28
Modified 24 октября, 03:30
Updated 24 октября, 03:30
Авария случилась в Ленинском районе 23 октября в вечернее время. По проезду Энергетиков, в районе здания №4/1 ехал грузовой автомобиль. Он не уступил дорогу автомобилю марки «Тойота», в результате чего произошло столкновение.
Без пострадавших не обошлось. Все они из легкового автомобиля: водитель, женщина и семилетний ребенок. Какие именно они получили травмы, не уточняется. Все обстоятельства установят сотрудники ГАИ.
В этот же день водитель сбил пожилую женщину и скрылся в Новосибирске. Пенсионерка погибла от травм. Нарушение ПДД стоило ей жизни.