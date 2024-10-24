ХК «Сибирь» уступил «Барысу» в домашнем матче КХЛ

Posted 24 октября, 01:00
Published 24 октября, 01:00
Modified 24 октября, 01:02
Updated 24 октября, 01:02
Игра началась напряжённо: уже на седьмой минуте «Барыс» открыл счёт благодаря точному броску Адиля Бекетаева, воспользовавшегося численным преимуществом своей команды. «Сибирь», известная своей успешной игрой в большинстве, ответила только во втором периоде, когда Максим Карпов на 30-й минуте сравнял счёт — 1:1. Казалось, что интрига возобновилась, и новосибирцы смогут переломить ход встречи.
Но уже в третьем периоде игра вновь вышла из-под контроля «Сибири». Антон Бурдасов на 47-й минуте вывел «Барыс» вперёд, а незадолго до финальной сирены, Иван Николишин закрепил победу гостей, отправив шайбу в пустые ворота. Таким образом, «Барыс» не только одержал победу в выездной встрече, но и впервые в сезоне выиграл два матча подряд, подтверждая, что команда под руководством Галыма Мамбеталиева преодолела кризис.
Для новосибирцев этот матч стал ещё одним ударом по турнирной позиции. После игры с «Барысом» они остаются на серии поражений, что вызывает вопросы к физической форме и настрою команды. Как отметил главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев, несмотря на давление и количество бросков, новосибирцы не смогли реализовать свои моменты. «Соперник много блокировал наши броски, их вратарь Никита Бояркин провёл выдающийся матч. Мы не лезли на пятак и упускали шансы. Будем работать над этим», — прокомментировал он.
Впереди у «Сибири» очередной сложный матч — 28 октября они отправятся на выездную игру в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с местным «СКА».