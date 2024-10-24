ХК «Сибирь» уступил «Барысу» в домашнем матче КХЛ

Для новосибирцев этот матч стал ещё одним ударом по турнирной позиции. После игры с «Барысом» они остаются на серии поражений, что вызывает вопросы к физической форме и настрою команды. Как отметил главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев, несмотря на давление и количество бросков, новосибирцы не смогли реализовать свои моменты. «Соперник много блокировал наши броски, их вратарь Никита Бояркин провёл выдающийся матч. Мы не лезли на пятак и упускали шансы. Будем работать над этим», — прокомментировал он.