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Posted 24 октября, 01:00

Published 24 октября, 01:00

Modified 24 октября, 01:02

Updated 24 октября, 01:02

Фото с матча

ХК «Сибирь» уступил «Барысу» в домашнем матче КХЛ

24 октября 2024, 01:00
Фото: ХК «Сибирь»
Фото с матча
23 октября на «Сибирь-Арене» в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» уступила гостям из Казахстана — команде «Барыс». Финальный счёт 1:3 оказался не в пользу хозяев, что стало третьим поражением подряд для новосибирцев.

Игра началась напряжённо: уже на седьмой минуте «Барыс» открыл счёт благодаря точному броску Адиля Бекетаева, воспользовавшегося численным преимуществом своей команды. «Сибирь», известная своей успешной игрой в большинстве, ответила только во втором периоде, когда Максим Карпов на 30-й минуте сравнял счёт — 1:1. Казалось, что интрига возобновилась, и новосибирцы смогут переломить ход встречи.

Но уже в третьем периоде игра вновь вышла из-под контроля «Сибири». Антон Бурдасов на 47-й минуте вывел «Барыс» вперёд, а незадолго до финальной сирены, Иван Николишин закрепил победу гостей, отправив шайбу в пустые ворота. Таким образом, «Барыс» не только одержал победу в выездной встрече, но и впервые в сезоне выиграл два матча подряд, подтверждая, что команда под руководством Галыма Мамбеталиева преодолела кризис.

Для новосибирцев этот матч стал ещё одним ударом по турнирной позиции. После игры с «Барысом» они остаются на серии поражений, что вызывает вопросы к физической форме и настрою команды. Как отметил главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев, несмотря на давление и количество бросков, новосибирцы не смогли реализовать свои моменты. «Соперник много блокировал наши броски, их вратарь Никита Бояркин провёл выдающийся матч. Мы не лезли на пятак и упускали шансы. Будем работать над этим», — прокомментировал он.

Впереди у «Сибири» очередной сложный матч — 28 октября они отправятся на выездную игру в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с местным «СКА».

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