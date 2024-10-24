Лапшу быстрого приготовления из Новосибирской области запретили в Беларуси

Posted 24 октября, 11:55
Published 24 октября, 11:55
Modified 24 октября, 11:57
Updated 24 октября, 11:57
Речь идет о бич-пакете «Веселый скоровар». Лапшу изготавливают на заводе в Бердске. Исследования показали, что в ней содержатся опасные добавки, а именно краситель.
Эксперты подтвердили, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Ее запретили ввозить в Республику Беларусь. На полках магазинов другого государства она больше не появится. Ввоз ограничат с 28 октября 2024.
Примечательно, но в Беларуси также запрещены игрушки для детей с маркировкой WOODLANDTOYS, электрощипцы для кудрей с маркировкой «Вика». Все они производятся в Бердске. Также запрещены электромашинки для стрижки под маркой «Бердск».
Новосибирские перекупщики решили сэкономить и ввезти контрафактные айфоны в Россию. Их остановили на таможне.