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Posted 24 октября, 11:55

Published 24 октября, 11:55

Modified 24 октября, 11:57

Updated 24 октября, 11:57

Лапшу запретили

Лапшу быстрого приготовления из Новосибирской области запретили в Беларуси

24 октября 2024, 11:55
Фото: 1MI
Лапшу запретили
В Беларуси под запрет попала лапша быстрого приготовления, которая изготавливается в Новосибирской области, о чем свидетельствуют данные Госстандарта.

Речь идет о бич-пакете «Веселый скоровар». Лапшу изготавливают на заводе в Бердске. Исследования показали, что в ней содержатся опасные добавки, а именно краситель.

Эксперты подтвердили, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Ее запретили ввозить в Республику Беларусь. На полках магазинов другого государства она больше не появится. Ввоз ограничат с 28 октября 2024.

Примечательно, но в Беларуси также запрещены игрушки для детей с маркировкой WOODLANDTOYS, электрощипцы для кудрей с маркировкой «Вика». Все они производятся в Бердске. Также запрещены электромашинки для стрижки под маркой «Бердск».

Новосибирские перекупщики решили сэкономить и ввезти контрафактные айфоны в Россию. Их остановили на таможне.

В Новосибирскую область тоннами ввозили лимон, имбирь и чеснок
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Беларусь#Товар#Таможня
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