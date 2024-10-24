Модульбанк расширил до 10 число маркетплейсов с безлимитным выводом средств

Тем временем сам процесс работы на маркетплейсах совершенствуется. В этом немалую роль играют финансовые учреждения, которые также видят выгоду от сотрудничества в данной сфере. К ним относятся Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие. Они предлагают разнообразные финансовые услуги и продукты, разработанные с учетом нужд клиентов маркетплейсов, и участвуют в совместных акциях и программах лояльности.