Модульбанк расширил до 10 число маркетплейсов с безлимитным выводом средств

Posted 24 октября, 07:15
Published 24 октября, 07:15
Modified 24 октября, 07:15
Updated 24 октября, 07:15
В секторе электронной коммерции России (по данным исследования Go Mobile и МТС Ads) средняя сумма чека составляет приблизительно 1,4 тысячи рублей. Расходы российских покупателей на маркетплейсах в первом полугодии 2024 года достигли 5,2 трлн рублей, что уже составляет 50% от общего объема электронной торговли, пишет inkazan.ru.
Тем временем сам процесс работы на маркетплейсах совершенствуется. В этом немалую роль играют финансовые учреждения, которые также видят выгоду от сотрудничества в данной сфере. К ним относятся Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие. Они предлагают разнообразные финансовые услуги и продукты, разработанные с учетом нужд клиентов маркетплейсов, и участвуют в совместных акциях и программах лояльности.
На днях Модульбанк заявил о расширении числа маркетплейсов, работая с которыми селлеры могут без комиссии и задержек выводить свои доходы на счета, включая счета физических лиц. Ранее к таким площадкам относились AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Теперь к ним добавились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.
С момента своего основания в 2014 году Модульбанк подключил к своим услугам, таким как аналитика, управление магазинами и сопровождение международных закупок, более 25 тысяч селлеров.
Продукты, как финансовые, так и нефинансовые, предлагаемые для продавцов на маркетплейсах, являются привлекательными, так как они позволяют уменьшить риски при выходе на торговые площадки и способствуют увеличению объема выручки.