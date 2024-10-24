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Posted 24 октября, 08:29

Published 24 октября, 08:29

Modified 24 октября, 08:31

Updated 24 октября, 08:31

Магнитная буря в Новосибирске

Мощная вспышка на Солнце — ожидать ли очередной магнитной бури

24 октября 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря в Новосибирске

Жителей Новосибирска испугала очередная мощная вспышка на Солнце

В четверг, 24 октября, в 10:57 по новосибирскому времени на восточном крае солнечного диска произошла еще одна сильная вспышка Х уровня, сообщают ученые.

11-я сильная вспышка Солнца, начиная с 2018 года, произошла в четверг, 24 октября в 10:57 (время новосибирское). По оценке ученых балл события составляет Х3.3. Жители региона испугались, что за произошедшим последует очередная буря.

Как рассказали астрономы, в ближайшие 14 дней перед нашей планетой будет проходить группа пятен. Последнее такое событие, правда, более мощное, с уровнем Х9.0 произошло в начале октября.

По мнению ученых, из-за того, что область вспышки частично была расположена за краем звезды, некоторая доля энергии, предположительно, была экранирована солнечным диском, поэтому реальный балл события оценивается выше. Но на данный момент точно о силе вспышке это не возможно. Наиболее крупные пятна должны появиться в поле зрения нашей планеты через 1-2 дня. Только после тщательного изучения можно будет сделать первые оценки запасов энергии в активном центре.

После тщательного изучения, у центра может появиться новый номер. Однако в данное время вспышку приписали к крайнему видимому пятну группы с номером 3869.

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#Анатолий Якимов#Общество#Наука#Магнитные бури#Солнце#Астрономия
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