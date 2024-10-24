Мощная вспышка на Солнце — ожидать ли очередной магнитной бури

Posted 24 октября, 08:29
Published 24 октября, 08:29
Modified 24 октября, 08:31
Updated 24 октября, 08:31
11-я сильная вспышка Солнца, начиная с 2018 года, произошла в четверг, 24 октября в 10:57 (время новосибирское). По оценке ученых балл события составляет Х3.3. Жители региона испугались, что за произошедшим последует очередная буря.
Как рассказали астрономы, в ближайшие 14 дней перед нашей планетой будет проходить группа пятен. Последнее такое событие, правда, более мощное, с уровнем Х9.0 произошло в начале октября.
По мнению ученых, из-за того, что область вспышки частично была расположена за краем звезды, некоторая доля энергии, предположительно, была экранирована солнечным диском, поэтому реальный балл события оценивается выше. Но на данный момент точно о силе вспышке это не возможно. Наиболее крупные пятна должны появиться в поле зрения нашей планеты через 1-2 дня. Только после тщательного изучения можно будет сделать первые оценки запасов энергии в активном центре.
После тщательного изучения, у центра может появиться новый номер. Однако в данное время вспышку приписали к крайнему видимому пятну группы с номером 3869.