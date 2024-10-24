Мощная вспышка на Солнце — ожидать ли очередной магнитной бури

По мнению ученых, из-за того, что область вспышки частично была расположена за краем звезды, некоторая доля энергии, предположительно, была экранирована солнечным диском, поэтому реальный балл события оценивается выше. Но на данный момент точно о силе вспышке это не возможно. Наиболее крупные пятна должны появиться в поле зрения нашей планеты через 1-2 дня. Только после тщательного изучения можно будет сделать первые оценки запасов энергии в активном центре.