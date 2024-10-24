На дорогу до микрорайона «Клюквенный» в Новосибирске потратят 1,4 млрд рублей

Микрорайон «Клюквенный» на окраине Калининского района называют самой большой площадкой комплексной застройки в городе. Предполагается, что здесь появится около 1 миллиона квадратных метров жилья. В состав города он попал только в 2005 году и до недавнего времени на этой территории находилось немногим более десятка жилых домов в два-три этажа, построенных вскоре после окончания Второй мировой войны.