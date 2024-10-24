На дорогу до микрорайона «Клюквенный» в Новосибирске потратят 1,4 млрд рублей

Posted 24 октября, 09:44
Published 24 октября, 09:44
Modified 24 октября, 09:46
Updated 24 октября, 09:46
МКУ «Управление дорожного строительства» заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на проектирование и строительство второго и третьего участков автодороги к строящемуся микрорайону «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.
Общая протяженность участка будущей автодороги составляет 1,8 км. Как указано в контракте, с текстом которого ознакомился корреспондент Atas.Info, расчетная скорость движения по новой трассе ограничена 60 км/час, в ней будет четыре полосы для движения. Дорога относится к категории магистральных улиц общегородского значения.
Все работы должны быть завершены в феврале 2026 года, полная стоимость контракта составляет 1, 411 млрд рублей.
Микрорайон «Клюквенный» на окраине Калининского района называют самой большой площадкой комплексной застройки в городе. Предполагается, что здесь появится около 1 миллиона квадратных метров жилья. В состав города он попал только в 2005 году и до недавнего времени на этой территории находилось немногим более десятка жилых домов в два-три этажа, построенных вскоре после окончания Второй мировой войны.