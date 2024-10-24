Названа причина пропажи новых трамваев с улиц Новосибирска

Posted 24 октября, 01:57
Published 24 октября, 01:57
Modified 24 октября, 01:59
Updated 24 октября, 01:59
Трамваи, которые пустили на маршрут №13, сейчас на техосмотре. Они заработали в Новосибирске две недели назад. Горожане удивились, когда с улиц исчез новый общественный транспорт.
Как объяснили в мэрии, вагоны должны обследовать после пробега в 1000 км. Модели необходимо проверять постоянно. Все трамваи вернутся после технического обслуживания 25 октября, пишет VN.ru. Также известно, что все 20 новых вагонов появятся в столице Сибири до конца текущего года.
Новые выгоны действительно отличаются от старых. Они выглядят современней, имеют четыре двери вместо трех, внутри есть кондиционер, подсветка, телевизор и камеры.