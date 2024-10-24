Названа причина пропажи новых трамваев с улиц Новосибирска

Как объяснили в мэрии, вагоны должны обследовать после пробега в 1000 км. Модели необходимо проверять постоянно. Все трамваи вернутся после технического обслуживания 25 октября, пишет VN.ru. Также известно, что все 20 новых вагонов появятся в столице Сибири до конца текущего года.