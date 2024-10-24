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Posted 24 октября, 01:57

Published 24 октября, 01:57

Modified 24 октября, 01:59

Updated 24 октября, 01:59

Новых трамваев нет

Названа причина пропажи новых трамваев с улиц Новосибирска

24 октября 2024, 01:57
Фото: Новосибирские железные дороги
Новых трамваев нет
В Новосибирске ровно неделю проработали новые трамваи №13: мэрия рассказала, что с ними происходит сейчас.

Трамваи, которые пустили на маршрут №13, сейчас на техосмотре. Они заработали в Новосибирске две недели назад. Горожане удивились, когда с улиц исчез новый общественный транспорт.

Как объяснили в мэрии, вагоны должны обследовать после пробега в 1000 км. Модели необходимо проверять постоянно. Все трамваи вернутся после технического обслуживания 25 октября, пишет VN.ru. Также известно, что все 20 новых вагонов появятся в столице Сибири до конца текущего года.

Новые выгоны действительно отличаются от старых. Они выглядят современней, имеют четыре двери вместо трех, внутри есть кондиционер, подсветка, телевизор и камеры.

Видео: atas.info/Фото: Новосибирские железные дороги.
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Ремонт#Общественный транспорт#Трамваи
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