Новосибирским водителям выплачивают копейки за ущерб по ОСАГО

Posted 24 октября, 12:21
Published 24 октября, 12:21
Modified 24 октября, 12:23
Updated 24 октября, 12:23
По словам автомобилистов, по ОСАГО выплачивают мизерные выплаты, которые не покрывают реальный ущерб. Причем сама страховка водителям обходится в 8 и 10 тысяч рублей (в зависимости есть ли стаж вождения или нет). Она стремительно дорожает с каждым годом.
Житель областной столицы попал в прошлом году в аварию. Виновником признали другого участника ДТП. По ОСАГО ему выплатили всего лишь 13 тысяч рублей, что не покрыло даже и части затрат на ремонт автомобиля. Тогда водитель пошел в суд, где с него попросили 57 тысяч рублей за экспертизу, которая оценит реальный ущерб. Эта сумма шокировала сибиряка. Причем весь отчет делали лишь по фотографиям, основываясь на справочник РСА.
Выяснилось, что в этом справочнике, по которому устанавливают размер выплат, сильно занижена стоимость запчастей. С каждым годом по документам они все дешевеют и дешевеют. Например, капот на Mercedes в 2023 году стоил 91 тысячу рублей, а в 2024 году стал всего 27 тысяч рублей. С чем это связано — непонятно.
Как показывает практика, водители часто проигрывают суд по случаям страховой, пишет «Прецедент». Решение выносится именно по этому справочнику, а не на том, сколько в реальности стоит ремонт.