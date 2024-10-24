Новосибирским водителям выплачивают копейки за ущерб по ОСАГО

Житель областной столицы попал в прошлом году в аварию. Виновником признали другого участника ДТП. По ОСАГО ему выплатили всего лишь 13 тысяч рублей, что не покрыло даже и части затрат на ремонт автомобиля. Тогда водитель пошел в суд, где с него попросили 57 тысяч рублей за экспертизу, которая оценит реальный ущерб. Эта сумма шокировала сибиряка. Причем весь отчет делали лишь по фотографиям, основываясь на справочник РСА.