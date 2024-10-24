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Posted 24 октября, 09:11

Published 24 октября, 09:11

Modified 24 октября, 09:13

Updated 24 октября, 09:13

Дефект на трубопроводе

Очередной прорыв: парк «Арена» залило кипятком

24 октября 2024, 09:11
Фото: АСТ-54
Дефект на трубопроводе

Парк «Арена» в Новосибирске залило кипятком

В Новосибирске снова прорвало трубую. Кипяток фонтаном забил под Октябрьским мостом, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел днем 24 октября на левом берегу Новосибирска. По словам очевидцев в канале АСТ-54, прорыв трубы произошел под Октябрьским мостом неподалеку от парка «Арена».

Видео: АСТ-54. Инцидент попал на видео

Напомним. ранее очередной прорыв произошел на теплотрассе в новосибирском Академгородке. Потоки горячей воды заполнили речку Чербузы, из-за чего водоем прогрелся до +25 градусов. Местные жители и экологи опасаются, что этот инцидент может нарушить экосистему воды, а также ударить по кошельку местных жителей — из-за прорыва им должны провести перерасчет.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Видео#Новосибирск#ЧП#Михайловская набережная#Кипяток#Прорыв#Несчастный случай
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