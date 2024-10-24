Очередной прорыв: парк «Арена» залило кипятком

Posted 24 октября, 09:11
Published 24 октября, 09:11
Modified 24 октября, 09:13
Updated 24 октября, 09:13
Инцидент произошел днем 24 октября на левом берегу Новосибирска. По словам очевидцев в канале АСТ-54, прорыв трубы произошел под Октябрьским мостом неподалеку от парка «Арена».
Напомним. ранее очередной прорыв произошел на теплотрассе в новосибирском Академгородке. Потоки горячей воды заполнили речку Чербузы, из-за чего водоем прогрелся до +25 градусов. Местные жители и экологи опасаются, что этот инцидент может нарушить экосистему воды, а также ударить по кошельку местных жителей — из-за прорыва им должны провести перерасчет.