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Posted 24 октября, 03:18

Published 24 октября, 03:18

Modified 24 октября, 03:20

Updated 24 октября, 03:20

Отопление вернут вечером

Отопления нет в домах Новосибирска — почему его отключили в холода

24 октября 2024, 03:18
Фото: 1MI
Отопление вернут вечером

Отопление отключили в домах Первомайского района Новосибирска

В одном из районов Новосибирска отключили отопление, о чем свидетельствуют данные портала «Мой Новосибирск».

В 9 утра 24 сентября отключили отопление в домах Первомайского района. Сейчас без тепла сидят жители четырех зданий, а за окном холода.

Речь идет о жилом объекте №4 на улице Сызранская, №29 и №31 на улице Аксенова, №15 на улице Новоселов. Все они находятся вблизи друг от друга.

Фото: map.novo-sibirsk

Отключение отопления связано с произошедшем дефектом на улице Новоселов в районе дома №15. Аварию обещают устранить к 17:00. Вероятно, именно в это время отопление и вернется в дома.

Также на карте заметно, что горячая вода отсутствует в Ленинском районе. Ее нет в 13 зданиях из-за ремонтных работ в Горском микрорайоне.

Ранее коммунальщики вырыли яму на улице Ленинградская и забыли про нее на месяц. После публикации Atas.info, ее зарыли.

Десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Отключение
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