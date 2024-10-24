Отопления нет в домах Новосибирска — почему его отключили в холода

Posted 24 октября, 03:18
Published 24 октября, 03:18
Modified 24 октября, 03:20
Updated 24 октября, 03:20
В 9 утра 24 сентября отключили отопление в домах Первомайского района. Сейчас без тепла сидят жители четырех зданий, а за окном холода.
Речь идет о жилом объекте №4 на улице Сызранская, №29 и №31 на улице Аксенова, №15 на улице Новоселов. Все они находятся вблизи друг от друга.
Отключение отопления связано с произошедшем дефектом на улице Новоселов в районе дома №15. Аварию обещают устранить к 17:00. Вероятно, именно в это время отопление и вернется в дома.
Также на карте заметно, что горячая вода отсутствует в Ленинском районе. Ее нет в 13 зданиях из-за ремонтных работ в Горском микрорайоне.
Ранее коммунальщики вырыли яму на улице Ленинградская и забыли про нее на месяц. После публикации Atas.info, ее зарыли.