Подготовка кадров и увеличение бюджетных мест: губернатор о развитии образования

Участники заседания констатировали: новые нацпроекты помогут выстроить более крепкую связь между всеми ступенями образования — от школы до вуза. Такие учреждения должны будут работать в едином векторе и на общий результат, при этом станет важным привлечение работодателей к планированию учебных программ и трудоустройству выпускников.