Подготовка кадров и увеличение бюджетных мест: губернатор о развитии образования

Posted 24 октября, 09:07
Published 24 октября, 09:07
Modified 24 октября, 09:09
Updated 24 октября, 09:09
Глава Новосибирской области подчеркнул, что на пленарное заседание заявлена самая актуальная сегодняшняя тема. Все отрасли сегодня сталкиваются с кадровым голодом.
«Но надо отметить, что наши работодатели всё более активно включаются в решение проблемы. За последние годы сделано многое благодаря национальным проектам, федеральным и региональным программам. Отдельные слова благодарности — федеральным министерствам, правительству России за разворот системы распределения контрольных цифр приёма в сторону региональных университетов. В Новосибирской области за последние пять лет количество бюджетных мест по самым необходимым для нашей экономики специальностям выросло практически в полтора раза. Мы то же самое делаем в системе среднего профессионального образования, более чем на 30% увеличив за такой же период количество бюджетных мест и продолжая это делать. Идёт гибкая донастройка учебных программ, графиков обучения и прохождения практик. Тем не менее, проблема ещё далеко не решена, и потенциал для её решения есть, в том числе в части точного прогноза», — заявил Андрей Травников.
Председатель комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Российской Федерации Наталья Кравченко отметила, что сейчас перед многими странами стоят задачи обеспечения технологического суверенитета и глобального технологического лидерства.
«Сегодня активно развивается инженерно-техническое творчество, для России это приоритет: нам необходимо направить молодых людей в инженерию, в новые технологии. Стратегия научно-технологического развития должна стать настольной книгой для каждого директора школы, колледжа и вуза. Сейчас идёт большая работа по выстраиванию взаимодействия между всеми уровнями образования. И, конечно, без этой работы нам будет очень сложно рассчитывать на достойное кадровое обеспечение технологического суверенитета. Для Новосибирской области такая работа всегда в приоритете, потому что это — интеллектуальный центр России», — подчеркнула Наталья Кравченко.
Участники заседания констатировали: новые нацпроекты помогут выстроить более крепкую связь между всеми ступенями образования — от школы до вуза. Такие учреждения должны будут работать в едином векторе и на общий результат, при этом станет важным привлечение работодателей к планированию учебных программ и трудоустройству выпускников.