Подросток остался безнаказанным за избиение ребенка в Новосибирске

Как рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего мальчика, у ее сына была травма головы, он стал замкнут после этой ситуации, а также у него теперь плохая память. Подростка, который напал на малолетнего, никак не наказали из-за его несовершеннолетия. Максимум ему пообещали комиссию в ПДН. Дело об избиении отца ребенка тоже закрыли.