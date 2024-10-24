Подросток остался безнаказанным за избиение ребенка в Новосибирске

Posted 24 октября, 11:31
Published 24 октября, 11:31
Modified 24 октября, 11:33
Updated 24 октября, 11:33
Все произошло летом текущего года во дворе дома на улице Забалуева. Семилетнему мальчику разрешили в одиночку покататься на улице на самокате, а к нему пристали подростки. Они хотели забрать средство передвижения, а потом и вовсе испинали.
Тогда на помощь к сыну выбежал отец. В ярости он сбросил обидчика ребенка с самоката и начал на него кричать. Тогда в конфликт вмешались прохожие, которые избили родителя, не разобравшись в ситуации. Очевидцы подумали, что мужчина хотел избить подростка, поэтому набросились на него.
Как рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего мальчика, у ее сына была травма головы, он стал замкнут после этой ситуации, а также у него теперь плохая память. Подростка, который напал на малолетнего, никак не наказали из-за его несовершеннолетия. Максимум ему пообещали комиссию в ПДН. Дело об избиении отца ребенка тоже закрыли.
Семья подростка, на которого накричал родитель, тоже собирается заявлять в полицию, а родители школьника поменьше намерены добиваться компенсации за вред здоровью. Четверо других несовершеннолетних избили в Новосибирске курьера.