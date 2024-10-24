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Posted 24 октября, 03:56

Published 24 октября, 03:56

Modified 24 октября, 03:58

Updated 24 октября, 03:58

На мосту делают ремонт

Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске снова закроют — автомобилистов ждет ад

24 октября 2024, 03:56
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
На мосту делают ремонт

Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске вновь закроют с 25 октября

В Новосибирске собираются ограничить проезд по Октябрьскому мосту, о чем передает мэрия.

Движение автомобилей ограничат по Октябрьскому мосту с 25 октября. Связано это с ремонтными работами. Проезд будет закрыт с 23 часов до 5 утра.

На переправе начнет функционировать только одна полоса движения в направлении левого и правого берега. В этот период дорожники станут бесшовно соединять полосы.

Неудобства для водителей продлятся всего три ночи. Без пробок не обойтись. Почти полный проезд возобновят 29 октября. Полностью завершат работы на мосту до конца года. Ранее для проезда открыли Димитровский мост.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Автомобили#Октябрьский мост
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