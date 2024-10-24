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Posted 23 октября, 21:25

Published 23 октября, 21:25

Modified 23 октября, 21:25

Updated 23 октября, 21:25

Погода в Новосибирске

Прогноз погоды на день 24 октября — будет ли снег в Новосибирской области

23 октября 2024, 21:25
Фото: atas.info
Погода в Новосибирске

Температурные качели от -5 до +8 градусов ожидаются в Новосибирской области

Дождь и мокрый снег пройдут в некоторых районах Новосибирской области. Смотрим прогноз погоды на 24 октября в регионе и облстолице.

Погода в Новосибирской области

24 октября жителей Новосибирской области ожидает переменчивая, осенняя погода с небольшими осадками и ощутимым ветром. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, местами опускаясь до -5. Небольшие дожди и мокрый снег не станут редкостью, а туманы, изморозь и местные осадки подчеркнут переходный характер этого времени года. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов, но несмотря на облачность, возможны прояснения. Однако небольшие дожди напомнят о том, что осень здесь всё еще в разгаре. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с, добавляя ощущение сырости и холода.

Погода в Новосибирской областиПогода в Новосибирской области
Погода в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Погода в Новосибирске

В самом Новосибирске, согласно прогнозу того же гидрометцентра, ночь обещает быть относительно мягкой — столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов с тенденцией к небольшому повышению к утру. Местами возможен небольшой дождь, который не позволит полностью расслабиться под звёздным небом. Днем температура останется в пределах +6…+8 градусов, сдержанный дождь продолжит орошать город, придавая улицам привычную октябрьскую атмосферу. Ветер сохранит юго-западное направление, с той же силой — 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Прогноз погоды Gismeteo

Между тем, Gismeteo прогнозирует чуть другие погодные условия для Новосибирска: ночь будет теплее — от +3 до +5 градусов, но утром и вечером жителей вновь ждет дождь. Облака займут небо с раннего утра и до самого вечера, при этом температура в дневные часы едва ли превысит +5…+7 градусов. Ветер усилится до 10 м/с, напоминая о близости зимы.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Gismeteo

Таким образом, 24 октября стоит готовиться к сырости, прохладе и порывистому ветру. День обещает быть облачным с прояснениями, а осадки, будь то дождь или мокрый снег, станут характерным фоном для этого осеннего дня.

Прогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопады
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Температура#Дождь#Мокрый снег#Осадки
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