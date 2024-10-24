Прогноз погоды на день 24 октября — будет ли снег в Новосибирской области

Posted 23 октября, 21:25
Published 23 октября, 21:25
Modified 23 октября, 21:25
Updated 23 октября, 21:25
24 октября жителей Новосибирской области ожидает переменчивая, осенняя погода с небольшими осадками и ощутимым ветром. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, местами опускаясь до -5. Небольшие дожди и мокрый снег не станут редкостью, а туманы, изморозь и местные осадки подчеркнут переходный характер этого времени года. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов, но несмотря на облачность, возможны прояснения. Однако небольшие дожди напомнят о том, что осень здесь всё еще в разгаре. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с, добавляя ощущение сырости и холода.
В самом Новосибирске, согласно прогнозу того же гидрометцентра, ночь обещает быть относительно мягкой — столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов с тенденцией к небольшому повышению к утру. Местами возможен небольшой дождь, который не позволит полностью расслабиться под звёздным небом. Днем температура останется в пределах +6…+8 градусов, сдержанный дождь продолжит орошать город, придавая улицам привычную октябрьскую атмосферу. Ветер сохранит юго-западное направление, с той же силой — 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.
Между тем, Gismeteo прогнозирует чуть другие погодные условия для Новосибирска: ночь будет теплее — от +3 до +5 градусов, но утром и вечером жителей вновь ждет дождь. Облака займут небо с раннего утра и до самого вечера, при этом температура в дневные часы едва ли превысит +5…+7 градусов. Ветер усилится до 10 м/с, напоминая о близости зимы.
Таким образом, 24 октября стоит готовиться к сырости, прохладе и порывистому ветру. День обещает быть облачным с прояснениями, а осадки, будь то дождь или мокрый снег, станут характерным фоном для этого осеннего дня.