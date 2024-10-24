Прогноз погоды на день 24 октября — будет ли снег в Новосибирской области

24 октября жителей Новосибирской области ожидает переменчивая, осенняя погода с небольшими осадками и ощутимым ветром. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, местами опускаясь до -5. Небольшие дожди и мокрый снег не станут редкостью, а туманы, изморозь и местные осадки подчеркнут переходный характер этого времени года. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов, но несмотря на облачность, возможны прояснения. Однако небольшие дожди напомнят о том, что осень здесь всё еще в разгаре. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с, добавляя ощущение сырости и холода.