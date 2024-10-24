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Posted 24 октября, 10:11

Published 24 октября, 10:11

Modified 27 октября, 06:04

Updated 27 октября, 06:04

Берег Оби

Река иссохла: Обь в Новосибирске сильно обмелела

24 октября 2024, 10:11
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Берег Оби

В Новосибирске сильно обмелла река Обь

Жители Новосибирска заметили, что уровень воды в реки Обь сильно снизился к концу октябрю 2024 года.

Один из горожан снял на видео состояние реки Обь в Новосибирске на конец октября. Можно заметить, что берега реки обнажились, посреди самой реки появились небольшие островки.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уровень воды в Оби сейчас составляет -1 сантиметр. Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища — 113.32 м. Температура воды на 8 утра оценивается в 4,4 градса и 3,8 градуса соответственно.

Отметим, что обмеление Оби началось еще в августе. Река регулярно мелеет, если не происходит сброс воды с дамбы ГЭС.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Река#Обь#Водохранилище#Живая природа#Дамба ГЭС#Западно-Сибирский гидрометцентр
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