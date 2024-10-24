Река иссохла: Обь в Новосибирске сильно обмелела

Posted 24 октября, 10:11
Published 24 октября, 10:11
Modified 27 октября, 06:04
Updated 27 октября, 06:04
Один из горожан снял на видео состояние реки Обь в Новосибирске на конец октября. Можно заметить, что берега реки обнажились, посреди самой реки появились небольшие островки.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уровень воды в Оби сейчас составляет -1 сантиметр. Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища — 113.32 м. Температура воды на 8 утра оценивается в 4,4 градса и 3,8 градуса соответственно.
Отметим, что обмеление Оби началось еще в августе. Река регулярно мелеет, если не происходит сброс воды с дамбы ГЭС.