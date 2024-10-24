Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске

Пока опубликован только проект постановления, и возможны изменения, однако жители Лобова, 44 уже обеспокоены состоянием своих жилищ. Дом был возведен в 1953 году, и за прошедшие десятилетия его состояние значительно ухудшилось. Теперь здание признано опасным для проживания.