Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске

Posted 24 октября, 10:50
Published 24 октября, 10:50
Modified 24 октября, 10:52
Updated 24 октября, 10:52
Согласно документу, конструкции двухэтажного кирпичного дома на улице Лобова, 44 продолжают разрушаться, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей. Чтобы предотвратить возможное чрезвычайное происшествие, городские службы будут переведены в режим повышенной готовности. Под контроль возьмут департаменты по чрезвычайным ситуациям, энергетике, а также единую дежурно-диспетчерскую службу.
Одной из главных мер станет расселение жильцов аварийного дома в манёвренный фонд. Мэрия поручила департаменту ЖКХ рассмотреть возможность предоставления временного жилья для всех пострадавших. Администрации Октябрьского района также предстоит проинформировать граждан о текущей ситуации и планируемых действиях.
Пока опубликован только проект постановления, и возможны изменения, однако жители Лобова, 44 уже обеспокоены состоянием своих жилищ. Дом был возведен в 1953 году, и за прошедшие десятилетия его состояние значительно ухудшилось. Теперь здание признано опасным для проживания.