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Posted 24 октября, 10:50

Published 24 октября, 10:50

Modified 24 октября, 10:52

Updated 24 октября, 10:52

Дом на улице Лобова

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске

24 октября 2024, 10:50
Фото: 2GIS
Дом на улице Лобова

Режим повышенной готовности вводят на улице Лобова в Новосибирске

Мэрия Новосибирска может ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой обрушения дома в Октябрьском районе. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, конструкции двухэтажного кирпичного дома на улице Лобова, 44 продолжают разрушаться, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей. Чтобы предотвратить возможное чрезвычайное происшествие, городские службы будут переведены в режим повышенной готовности. Под контроль возьмут департаменты по чрезвычайным ситуациям, энергетике, а также единую дежурно-диспетчерскую службу.

Одной из главных мер станет расселение жильцов аварийного дома в манёвренный фонд. Мэрия поручила департаменту ЖКХ рассмотреть возможность предоставления временного жилья для всех пострадавших. Администрации Октябрьского района также предстоит проинформировать граждан о текущей ситуации и планируемых действиях.

Пока опубликован только проект постановления, и возможны изменения, однако жители Лобова, 44 уже обеспокоены состоянием своих жилищ. Дом был возведен в 1953 году, и за прошедшие десятилетия его состояние значительно ухудшилось. Теперь здание признано опасным для проживания.

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — что произошло
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мэрия#Аварийное жилье#Обрушение дома#Режим повышенной готовности
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