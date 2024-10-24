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Posted 24 октября, 02:18

Published 24 октября, 02:18

Modified 24 октября, 02:20

Updated 24 октября, 02:20

Теперь они граждане России

Семья из Швеции переехала в Новосибирск и поклялась любить Россию

24 октября 2024, 02:18
Фото: 1MI
Теперь они граждане России
Семья иностранцев переехала в Новосибирск: эту историю рассказали в МВД.

Семья из Швеции переехала в Новосибирск. Алина Тер-Саакова и ее мама Инна Антонова ранее проживали в Стокгольме. С детства родительница прививала дочери любовь к России, ее культуре и традициям.

Когда настал момент поступления в образовательное учреждение, для Алины выбрали новосибирский технический университет. Для этого семья подала документы на гражданство России.

Большое содействие им оказали сотрудники МВД. Иностранцы, перед получением паспортов, поклялись соблюдать Конституцию и законы, а также чтить традиции этой страны.

Теперь граждане будут обустраиваться в областной столице. Девушка уже устроилась на одно из предприятий и готовится поступать в вуз. А вот другого иностранца-нелегала из Кубы выдворили из страны.

Фото: МВД
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Документы#Гражданство#Иностранцы#Паспорт
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