Семья из Швеции переехала в Новосибирск и поклялась любить Россию

Posted 24 октября, 02:18
Published 24 октября, 02:18
Modified 24 октября, 02:20
Updated 24 октября, 02:20
Семья из Швеции переехала в Новосибирск. Алина Тер-Саакова и ее мама Инна Антонова ранее проживали в Стокгольме. С детства родительница прививала дочери любовь к России, ее культуре и традициям.
Когда настал момент поступления в образовательное учреждение, для Алины выбрали новосибирский технический университет. Для этого семья подала документы на гражданство России.
Большое содействие им оказали сотрудники МВД. Иностранцы, перед получением паспортов, поклялись соблюдать Конституцию и законы, а также чтить традиции этой страны.
Теперь граждане будут обустраиваться в областной столице. Девушка уже устроилась на одно из предприятий и готовится поступать в вуз. А вот другого иностранца-нелегала из Кубы выдворили из страны.