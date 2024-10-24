Семьям призывников напомнили о возможности получения денег — кому и сколько дадут

Posted 24 октября, 06:16
Published 24 октября, 06:16
Modified 24 октября, 06:32
Updated 24 октября, 06:32
В России полным ходом идет осенний призыв в ряды Вооруженных сил России, который стартовал 1 октября. Могут ли получать жены призывников единовременную выплату при наступлении беременности и пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплачиваемое каждый месяц.
«Единовременное пособие по беременности в размере 46 756 рублей 15 копеек может быть установлено супругам призывников или курсантов первого курса военных училищ. Его выплачивают будущим мамам, чей срок беременности не превышает полугода», — сообщили в региональном Отделении социального фонда России.
В ведомстве уточнили, что заявления на данный вид поддержки подается с момента наступления права или в течение шести месяцев со дня демобилизации. Для назначения выплат необходимо предоставить документ из военного комиссариата, подтверждающий факт службы в армии по призыву.
Кроме того, на детей до трехлетнего возраста каждый месяц выплачивается 20 038 рублей 36 копеек. Их получают в течение срочной службы. Эта мера поддержки прекращается в автоматическом режиме сразу же после демобилизации.
Оформить вышеназванные пособия можно через портал Госуслуг или, обратившись лично в МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР по Новосибирской области. При этом способ доставки определяет получатель, указав его в заявлении.
Также могут быть предоставлены и другие меры поддержки: единовременное пособие при рождении ребенка, материнский капитал и так далее.