Семьям призывников напомнили о возможности получения денег — кому и сколько дадут

В России полным ходом идет осенний призыв в ряды Вооруженных сил России, который стартовал 1 октября. Могут ли получать жены призывников единовременную выплату при наступлении беременности и пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплачиваемое каждый месяц.