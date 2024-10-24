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Posted 24 октября 2024, 06:41

Published 24 октября 2024, 06:41

Modified 24 октября 2024, 06:43

Updated 24 октября 2024, 06:43

Мужчина погиб

Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском

24 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области мужчина погиб в лобовом столкновении, подробности дали в ГАИ.

В Кочковском районе столкнулся легковой автомобиль и грузовик. Произошло это на трассе, которая ведет к Павлодару.

Проехав почти две сотни километров, 64-летний мужчина решил обогнать машину. Он выехал на встречную полосу и не убедился в свободном проезде.

В результате, случилось лобовое столкновение с грузовиком. Травмы оказались смертельными. Погиб водитель легковушки. На месте разбирались сотрудники ГАИ.

Днем ранее погиб другой пенсионер: его машина съехала с дороги и перевернулась.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погибший#18+
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