Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском

Posted 24 октября 2024, 06:41
Published 24 октября 2024, 06:41
Modified 24 октября 2024, 06:43
Updated 24 октября 2024, 06:43
В Кочковском районе столкнулся легковой автомобиль и грузовик. Произошло это на трассе, которая ведет к Павлодару.
Проехав почти две сотни километров, 64-летний мужчина решил обогнать машину. Он выехал на встречную полосу и не убедился в свободном проезде.
В результате, случилось лобовое столкновение с грузовиком. Травмы оказались смертельными. Погиб водитель легковушки. На месте разбирались сотрудники ГАИ.
Днем ранее погиб другой пенсионер: его машина съехала с дороги и перевернулась.