Столпотворение случилось на концерте Xolidayboy в Новосибирске

Posted 24 октября, 04:17
Published 24 октября, 04:17
Modified 24 октября, 04:18
Updated 24 октября, 04:18
Концерт состоялся вечером 23 октября. Он проходил на большой площадке — в ЛДС «Сибирь». На выступление Xolidayboy пришли сотни зрителей. С таким большим числом слушателей, не обошлось и без проблем в организации.
Как передают читатели Atas.info, на пропускных пунктах дворца были большие очереди. Они достигали десятки метров: люди стояли на улице. Это связано с тем, что на входе досматривают всех посетителей, а также вручают специальные браслеты с зонами, на которые куплены билеты.
Сама атмосфера концерта новосибирцам понравилась. Они пели песни и зажигали под яркие треки. А вот после выступления слушателей снова ждало препятствие. Речь идет о пробках с выезда ЛДС. Как узнал Atas.info, люди долго не могли выехать даже с парковки. Ранее зрительницы штурмовали сцену на концерте Трофима.