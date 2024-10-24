Столпотворение случилось на концерте Xolidayboy в Новосибирске

Как передают читатели Atas.info, на пропускных пунктах дворца были большие очереди. Они достигали десятки метров: люди стояли на улице. Это связано с тем, что на входе досматривают всех посетителей, а также вручают специальные браслеты с зонами, на которые куплены билеты.