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Posted 24 октября, 04:17

Published 24 октября, 04:17

Modified 24 октября, 04:18

Updated 24 октября, 04:18

Музыканта пришли послушать сотни зрителей

Столпотворение случилось на концерте Xolidayboy в Новосибирске

24 октября 2024, 04:17
Фото: соцсети артиста
Музыканта пришли послушать сотни зрителей
В Новосибирске с проблемами прошел концерт известного среди молодежи музыканта, о чем рассказали читатели Atas.info.

Концерт состоялся вечером 23 октября. Он проходил на большой площадке — в ЛДС «Сибирь». На выступление Xolidayboy пришли сотни зрителей. С таким большим числом слушателей, не обошлось и без проблем в организации.

Как передают читатели Atas.info, на пропускных пунктах дворца были большие очереди. Они достигали десятки метров: люди стояли на улице. Это связано с тем, что на входе досматривают всех посетителей, а также вручают специальные браслеты с зонами, на которые куплены билеты.

Сама атмосфера концерта новосибирцам понравилась. Они пели песни и зажигали под яркие треки. А вот после выступления слушателей снова ждало препятствие. Речь идет о пробках с выезда ЛДС. Как узнал Atas.info, люди долго не могли выехать даже с парковки. Ранее зрительницы штурмовали сцену на концерте Трофима.

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